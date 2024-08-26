中國人在泰國非法提供運輸服務 業者盼政府介入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）COVID-19疫情後中國觀光客回流泰國，但泰國旅遊運輸業者抱怨，中國人利用泰國人頭登記公司，非法提供運輸服務，中國旅客透過自己國家的支付管道付錢，泰國政府根本徵不到稅。 中國遊客是泰國觀光業的重要來源，2019年也就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發前1年，泰國近4000萬觀光人次中，中國就占了1/4。 不少中國人因此在泰國經營起一條龍的旅遊服務，標榜價格低廉甚至「零團費」，從接機、交通到住宿，都由中國人一手包辦，泰國旅遊業者因此受到影響。泰國在前總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）執政時期，曾高調整頓這些一條龍旅遊業者。 COVID-19疫情後，中國遊客逐漸回流，類似的旅遊一條龍服務再度出現，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國運輸業者協會（Thai Transportation Operators Association）會長瓦蘇切（Wasuchet Sophonsathien）表示，中國業者利用泰國人頭登記公司，提供較低價格的服務，再讓中國人非法擔任司機。 瓦蘇切說，現在很多自助旅遊的旅客或是消費力較高的團客特別是中國人抵達泰國時，這些非法經營的旅遊業者會提供大型或是中型巴士接送服務；有些待比較久的旅客，會僱用私人司機，但在泰國，提供運輸服務的只能是泰國人，因此這樣的服務是非法的。 瓦蘇切指出，這些中國業者削價競爭，例如從曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）到海邊旅遊勝地芭達雅（Pattaya）包一台巴士價格是7000泰銖（約新台幣6550元），但這些中國業者可以砍到一半的價格；而這些提供運輸服務的業者會和中國人經營的旅行社、旅館和餐廳合作，提供團體服務。 泰國從今年7月中大幅開放免簽進入泰國的國家數目，瓦蘇切指出，這讓更多外國人可以進到泰國非法工作，旅客透過外國的支付管道付錢，讓泰國政府難以追查金流而無法向這些業者徵稅。 泰國國會16日選出新總理、為泰黨黨魁貝東塔（Paetongtarn Shinawatra），貝東塔近日正在組閣，很快就會提出內閣名單並走馬上任。瓦蘇切希望新政府可以掃蕩這些利用泰國人頭的業者，並和私人部門合作，讓合法業者可以及早通報沒有正當經營的業者。 他也建議，政府要制定長期計畫以控制柴油價格，因為油價就占了運輸業者6到7成的營運成本。（編輯：田瑞華）1130826