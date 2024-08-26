泽连斯基：会支持印度主办第二次乌克兰和平峰会

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）星期天（8月25日）表示，基辅正在与沙特阿拉伯、卡塔尔、土耳其以及瑞士就举办第二次乌克兰和平峰会一事进行谈判。泽连斯基是在与印度记者的对话中透露这一消息的，他在社媒上分享了这一对话。 泽连斯基还说，他曾告诉印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi），他会支持印度主办第二次乌克兰和平峰会，因为基辅希望此次峰会能有一个全球南方国家出面举办。 “但是我希望坦率地说，这不仅仅适用于印度，而且适用于任何对于主办第二次峰会持积极态度的国家。我们不能在一个尚未在（首次）和平峰会公报上签字的国家举办和平峰会，”泽连斯基说。 第一次乌克兰和平峰会今年6月中在瑞士举行，在将近100个与会国家和国际组织中，约有80个国家在会后发表的联合公报上签字。但是印度虽然派人出席了这次峰会，却与墨西哥、沙特、南非、泰国、印尼和阿联酋一道，拒绝在联合公报上签字。 泽连斯基表示，他星期五在与莫迪举行会晤时，详细向他介绍了第一次和平峰会的情况以及会议发表的联合公报的各项要点。 印度已经取代中国，成为世界上人口最多的国家。但是莫迪政府在俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）2022年2月下令悍然入侵乌克兰之后，与中国的习近平政府一样，拒绝对俄罗斯的侵略行径进行谴责，也拒绝参与西方国家对俄罗斯实施的严厉制裁。印度与中国反而趁机扩大与俄罗斯的经贸关系，并大肆进口俄罗斯遭制裁后无法出口的打折石油。 目前俄乌战争仍在紧张激烈地进行。 乌克兰军方和地方当局星期天表示，俄军星期六夜间至星期天凌晨对乌克兰北方和东部再次发动导弹和无人机袭击，导致至少29人受伤。 乌克兰空军在社媒电报上贴文表示，俄军袭击的目标分别是俄乌战争前线的切尔尼戈夫州、苏梅州、哈尔科夫州和顿涅茨克州。 侵乌俄军过去一段时间以来，一直在俄乌前线发动攻势，试图撕破乌军的防线，也在付出高昂代价后取得一些小小的进展。但是乌军一支数千人的突击部队8月6日越境攻入俄罗斯本土的库尔斯克州边境地区，并且持续扩大战果，一下子打乱了俄军的阵脚和部署。 乌军突入俄罗斯本土，开辟新的战场意在牵制在乌克兰境内作战的俄军精锐部队。有消息表示，在俄罗斯军方调兵遣将企图阻止越境乌军向前推进效果不彰之后，已经有迹象显示，乌东俄乌前线的一些俄军精锐部队已经在后撤，试图前往库尔斯克增援当地的俄军部队。 “绝大多数导弹没有击中目标，”乌克兰空军星期天在社媒上贴出的声明说。声明透露，俄军当天一共发生了一枚伊斯坎德尔-M（Iskander-M）短程弹道导弹、一枚伊斯坎德尔-K巡航导弹以及六枚空射制导导弹。但是声明没有透露，有多少枚俄军发射的导弹遭到乌军拦截。 同时，路透社星期天发表声明说，一个在顿涅茨克州克拉玛托尔斯克市采访俄乌战争的路透社六人摄制组星期六晚在俄军对该市的一次袭击中发生人员失踪与受伤。 当时这个摄制组正下榻在克拉玛托尔斯克市的蓝宝石酒店（Hotel Sapphire）。 “我们一位同事失踪，另两人被送医救治，”路透社的声明说。 “其他三位同事已经找到。我们正在紧急寻求更多信息，与克拉玛托尔斯克市政当局合作，同时为我们的同事和家人提供支持。我们在获取更多信息后会再做更新，”路透社的声明又说。