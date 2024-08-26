中国学生海外留学热度未减 来美不易，英澳日渐受欢迎

疫情封控过后，中国海外留学市场迅速回暖。2025年的留学申请季8月开跑，留学中介告诉记者，因为美中关系恶化，美国高校学费增加，有些人不再把美国当成第一选择，到英国、澳大利亚、日本留学的受欢迎程度显著上升。 青年失业率屡创新高‘润学’很流行 中国出国留学人数在2020年因为疫情下跌至45.09万人，到2022年回升至66.12万人。耶鲁毕业后在上海从事留学咨询工作的文森特·陈(Vincent Chen)在采访中告诉记者，2023年来，随着中国和海外的联系逐步恢复，国际航班也渐渐增加，去年暑假时的生意已经和疫情前的19年差不多持平，今年春节过后，来咨询的人更是络绎不绝。购买留学咨询服务的人以中产阶级父母为主，既有对短期的游学团感兴趣的，也有对攻读学位感兴趣的，甚至还多了不少申请者希望参与一边留学一边打工的项目。 “你也知道‘润学’很流行，”他对记者说，“有很多中产，他们自己想移民，但一方面申请签证并不容易，另一方面要舍弃在中国的房产、工作、社保和老人也很难，所以他们都希望先把自己的孩子送出去。现在国内的经济越来越差，找工作越来越难，他们把孩子送出去，也是为孩子的未来着想。” 据中国官方数据显示，今年7月中国的青年失业率上升至17.1%，创下今年以来的最高水平。 文森特·陈告诉记者，虽然询问留学美国的人数依然是最多的，但是和往年相比有下降的趋势，申请英国和澳大利亚的大学的人数大幅增加，而疫情前比较小众的日本、韩国、甚至泰国都多了不少人询问。 根据2023年的美国门户开放报告数据，2023年赴美留学人数达到105.7万，同比增长11.7%，但中国内地留学生继续下降0.2%，为289526人，比上年减少约600人，占比也继续下降至27.4%。 英国高等教育统计局(HESA)数据显示，2023年在英国读研究生的中国内地学生人数已达到88,755，比5年前上涨46.36%。澳大利亚2023年新批准的中国内地学生签证数量高达70834，与2022年同期增长了42%。去年，在日本居住的中国人达82万之多，比前年增加了6万人，是近年最大增幅，其中很多是留学生。 在分析该趋势时，文森特认为有两个主要原因，其一是因为美中关系变差，而中国的媒体上对于美国的报道也多为负面。“很多学生自己想要申请排名高的美国学校，他们的家长因为看多了美国枪击案，美国‘零元购’之类的报道，担心孩子去了美国不安全”，他表示，“也有担心中美关系不好，中国人在美国受到歧视，不好找工作的。” 第二个主要原因则是因为美国留学费用昂贵，美国高校收费逐年增加，调查数据显示，2023/2024学年度，美国私立高校的学费比2022/2023学年度平均上涨了4%，学生在四年本科期间平均每年要支付$41,450的学费，换算成人民币约为三十万，这还没有算上住宿交通食物等生活费用。 “现在中产也没钱了，如果只是想出国的话，英国一年制的硕士要便宜很多，日本韩国学费便宜，生活费也便宜，德国等不少欧洲国家的高等教育都是免费的。很多人他出不起留学美国的费用，只能退而求其次，”文森特解释道。 根据吴晓波频道发布的《2023新中产阶级白皮书》，11.4%的接受调查的中产阶级家庭表示，去年他们的财富缩水了30%以上，28.9%的家庭表示财富缩水了10%至30%。 政治因素成主要考量，大选在即前景不明 布鲁斯·张(Bruce Zhang)在中国就读了材料专业本科后在欧洲完成了硕士学位。去年，他拿到了美国大学的博士录取，但在波士顿洛根国际机场入境时遭遇了严格的审查，让他感受到美中关系紧张的大环境下，中国留学生的困境。 他告诉记者，在进入海关的时候，海关工作人员看了他的I-20和护照之后，直接通过对讲机叫来了同事进行进一步检查。他被带到附近的海关办公室，工作人员详细询问了他的本科、硕士等学习经历，并收走了他的手机和电脑进行进一步的检查。此外，海关工作人员还打印出来他的DS160表格，并询问了他的研究方向，是否涉及军工方向。 “好在我已经听说了美国海关可能会对中国学生检查很严格，所以我个人电脑里面和专业相关的数据、文档相对较少,”他告诉记者。在经历了数小时的检查后，他得以入关，但他也开始告诫他的学弟学妹尽量准备另一个国家的申请作为备选，而不是一门心思考虑到美国。 另一位中国留学生玛丽·梁(Mary Liang)则建议学弟学妹们关注美国政治，特别是即将到来的美国大选。