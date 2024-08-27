Telegram創辦人度洛夫被捕 俄版祖克柏變通緝犯掀討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社巴黎26日綜合外電報導）有「俄版祖克柏」之稱的Telegram創辦人度洛夫在法國被捕，檢方指與查網路犯罪有關。高舉言論自由的度洛夫在西方被抓，加上Telegram對俄烏敘事的形塑，增添事件話題性。 即時通訊社媒平台Telegram創辦人兼執行長度洛夫（Pavel Durov）24日在巴黎近郊被捕，巴黎檢察官辦公室指出，相關調查涉及12項潛在犯行，包括共謀散播兒少色情、共謀詐欺及拒與當局配合等。檢方表示雖然度洛夫尚非被告，但到28日前他們有96小時可訊問度洛夫。 Telegram標榜使用自由卻受罪犯青睞 華爾街日報指出，法國決定逮捕這位39歲的科技業巨頭，顯示各國政府益發擔心Telegram被用於煽動騷亂和助長犯罪，尤其是歐洲。相關擔憂包括當局稱貼文助長種族主義和反猶，以及兒少色情與仿冒品等非法內容或交易。 逮捕度洛夫在社媒平台引發譁然，也招來打壓言論自由的抨擊。馬斯克（Elon Musk）在自家社媒X發布#FreePavel的主題標籤，指法國試圖打壓Telegram，讓法國罕見由總統馬克宏出面澄清，也透過X強調逮人絕無政治動機，完全是取決於法官的司法案件。 紐約時報指出，長期以來度洛夫反威權、反體制和對言論自由的追求撐起Telegram。極度擁抱科技的度洛夫也擅長在網上與當局互槓，稱他堅信政府不該監督人們在網際網路的一言一行，也讓Telegram成為俄國、伊朗和其他生活在威權統治下民眾趨之若鶩的聊天app。 然而度洛夫這種對社媒平台自由放任的態度，也讓Telegram吸引恐怖與極端分子、軍火走私犯、詐騙犯與毒販的使用。 度洛夫在個人社媒帳號貼文展現他不拘的生活方式。在最近一篇貼文裡，他聲稱作為一名捐精者，15年來他在12個國家生下100多個親生孩子，並說之所以講這些，是想洗刷這個議題的污名，還說第一次捐精是為幫一位受孕困難的友人，並讓自己的DNA成為開放資源。 創辦人度洛夫反體制 2014年度洛夫在安全部門日趨嚴格的監管下離開俄羅斯，最終逃往他口中政府不會干預生意的杜拜，從此也開啟他與蘋果（Apple）公司和主要國家間就內容控管間的拔河。按VPN翻牆軟體製造商Surfshark說法，Telegram目前在31個國家地區遭禁。 在今年4月播出與美國媒體人卡爾森（Tucker Carlson）的訪談裡，度洛夫指控美國聯邦調查局（FBI）試圖藉僱用一名Telegram的程式設計師，為美國政府取得用戶資料。 度洛夫生於1984年的蘇聯，4歲時與家人移居義大利北部，他的數學奇才哥哥尼柯萊（Nikolai Durov，與弟弟共同創辦Telegram後擔任公司技術長）曾上過義大利的電視台解三次方數學方程式。蘇聯解體後，度洛夫一家於1990年代初回到聖彼得堡，兄弟倆參加少年數學競賽，用從義大利帶回的IBM電腦寫程式。 在聖彼得堡讀大學時，度洛夫受朋友展示早期版祖克柏（Mark Zuckerberg）所創臉書（Facebook）啟發，於2006年推出號稱俄版臉書的Vkontakte，幾年內就成為俄國最主要的社媒工具之一而引起克里姆林宮注意，要求提供用戶個資。