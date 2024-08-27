唐復年觀點》不需急於表態選黨主席 盧秀燕還有更大的想望

距離國民黨主席改選還有一大段時間，但黨內各方要角已經紛紛討論藍營目前聲望最高的台中市長盧秀燕，是否應該參選下屆黨主席，而盧秀燕雖然各種動作不斷，卻不給明確方向。事實上這種熱烈討論的程度，已經把她在藍營支持者心目中的地位，拱得早已超越黨主席。況且她在取得下屆總統候選人資格之前，更大的想望應該是先成為藍白實質的共主。 將藍白合示範區從台中擴及全台 最新的一項民調顯示，還在蜜月期的總統賴清德仍獲得超過50%的支持度，高居國內政治人物聲望第一名，台中市長盧秀燕在後緊追不捨，亦有43%的高認同感，而深陷政治獻金假帳疑雲的民眾黨主席柯文哲看好度急速下滑，但還是有18.3%，因為被外界解讀，如果盧秀燕可以從台中市已成藍白合示範區繼續向北南擴張，成為實質的藍白共主，會是她拿下2028總統大位的一項利器。 盧秀燕請到奧運雙金得主參加熱氣球開幕，再一次成功抓住了媒體焦點。圖：台中市政府/提供 濁水溪以南長期以來是國民黨的劣勢區，除了立法院長韓國瑜曾在2018年颳起一陣「韓流」外，當下還能在南部有號召力的非前立法院長王金平莫屬。「盧秀燕是否認選黨主席」的話題在今年初國民黨在總統大選三連敗後就不斷被提起，而真正有大動作的就是起於王金平，他在大本營高雄市設宴款待盧秀燕，外界認為這場「盧王」會必定與黨主席有關。 王金平：盧只要想選就支持她 至於王金平與盧秀燕對於黨主席選舉交換些什麼意見？或是有無具體結論，外界無從得知，而事後王金平多次公開表示，盧秀燕沒有表明她要選什麼，所以他也不能對她做任何建議，而盧秀燕是否適合接任黨主席，他沒有意見，但「只要想選，就支持她。」 此外包括前黨主席洪秀柱、現任副主席連勝文近日都有公開談到盧秀燕是否該選黨主席，就連南投縣長許淑華到基隆「護樑」時面對記者也要回答這一題。連勝文認為，不管誰選上主席之後，要記得國民黨所有花費、需要花錢的時候要買單，「在這位置上沒人逃的了，不是只有主席一個人要承擔買單的責任，連我都是壓力大到晚上睡不著！」他認為盧秀燕目前先專注市政最重要。 選不選黨主席？盧秀燕有諸多代言人 洪秀柱則認，想選大位是否要先選黨主席？有的人覺得和一起比較好，分開也沒問題，如果說每個人把自己的職務和分寸搞得很清楚的話，也不會有什麼太大的問題，「看人啦，見仁見智」。 盧秀燕帶著重要幕僚出訪美國，在幕僚的獻策下十天內台美間來回共四趟，成功引領凱米颱風期間的話題。圖：台中市政府/提供 許淑華接受媒體訪問時提到，盧秀燕目前都沒有對於選黨主席有過任何的表態，但她知道，黨內確實對於盧有高度的期待，但盧個人沒有任何表態，相信盧對自己的規畫、安排，會有她自己的節奏。這些人的談話，某種程度也都代表著盧秀燕目前心裡說的答案，只是不方便由她親口說出。 蔡壁如競選幕僚亦進入盧團隊核心 台中政壇人士大多認為，2024國民黨雖敗選，但盧秀燕在藍白合示範區開出漂亮的成績單，一舉收復了四個選區，而前立委蔡壁如亦打出自從2008年之後在海線最漂亮的一仗，不僅隨即聘為有給職市政顧問，最近連同蔡壁如競選時非常倚重的年輕幕僚也進入市府，但並非安排在蔡壁如身邊，而是依其專業安排在適當位置以培育人才。 蔡壁如選後進入台中市政府擔任要職，連競選時的年輕幕僚也由盧秀燕依其專業安排在適當位置以培育人才。圖：台中市政府/提供 民眾黨目前在台中市有兩位黨籍市議員江和樹及陳清龍，外加一位頭號柯粉無黨籍的陳廷秀，三人支持盧秀燕的程度，甚至遠超過對柯文哲，兼任市黨部主委的江和樹，更是直接表態支持盧秀燕最意屬的接班人─立法院副院長江啟臣參選下屆台中市長，被地方政壇稱為是「江江好」。 蔡壁如上節目爭議 盧市府力挺發聲明「不違法」 蔡壁如近日公開談論柯文哲的假帳疑雲，遭質疑有給職市政顧問上節目有無請假？盧秀燕一改以往對重要幕僚有爭議即切割的作法（研考會主委劉彥灃屬例外），由人事處公開為蔡壁如澄清，表明依銓敘部規定，公務員如以個人名義於公餘或請假時間參加談話性節目，且未妨礙本職業務情形下，依法未明文禁止；若持續固定主持網路節目，則可能涉及公務員服務法禁止事項，蔡顧問目前尚無持續主持違反規定情事，已將相關規定向蔡顧問說明。 國民黨在2008年拿回政權時，當時黨主席並非馬英九；2016年原本提名了洪秀柱，當時黨主席朱立倫搞出了「換柱」，由他親自上陣，結果是慘輸，莫非意味著帶著黨主席職位參選總統，不見得對大選結果有利，這絕對是盧秀燕不願意表態是否接任黨主席的重要原因之一。