紅色統戰下的認知扭曲：從「釣客事件」看中共分化台灣社會的陰謀

近期，一名金門胡姓釣客遭中國拘禁逾四個月後獲釋，事件本應聚焦於人道救援，然而，中共卻刻意安排國民黨立委介入接人，並藉此操作「國共合作」模式，企圖影響台灣社會認知，混淆國際視聽。 此事件再次凸顯中共對台統戰手段的陰險狡詐，以及其意圖分化台灣社會、破壞台灣民主體制的狼子野心。 扭曲事實的政治操作：中共的「恩惠」與「國共合作」陷阱 胡姓釣客遭中國非法拘禁，中共卻將其包裝成「誤捕」，並刻意拖延釋放時間，營造出釋放釣客是給予台灣「恩惠」的假象。 更惡劣的是，中共安排國民黨立委接人，並讓國民黨致贈感謝狀給福建省台辦，企圖將此事件塑造成「國共合作」的成功案例，為其統戰台灣的意圖披上合法外衣。 這種刻意扭曲事實、操弄政治議題的手段，正是中共統戰台灣的一貫伎倆。中共試圖透過此舉，向台灣民眾傳達錯誤訊息，誤導民眾認為國民黨比民進黨更能處理兩岸問題，進而影響台灣內部的政治生態，為其統戰創造有利條件。 認知作戰的無孔不入：從「小粉紅」到協力者的全面滲透 除了操弄政治事件外，中共也積極利用網路平台進行認知作戰，在全球各地策動「小粉紅」製造爭議，企圖分化台灣社會，破壞台灣的國際形象。 近日長榮桂冠酒店因未懸掛「五星旗」而遭中國網友抵制，被迫發表道歉聲明，便是其中一例。 這些「小粉紅」的言行看似荒謬可笑，卻也反映出中共民族主義教育的成功，以及其如何將這些被洗腦的年輕人，變成其對外擴張的工具。 更令人擔憂的是，台灣內部也存在著許多中共的「協力者」，他們配合中共的統戰策略，散播不實資訊，攻擊台灣政府，為中共的侵略行徑辯護。 這些「協力者」的存在，無疑為台灣的國家安全埋下隱患，也讓中共的認知作戰更易於得逞。 堅守民主防線：認清中共真面目，守護台灣價值 面對中共無孔不入的統戰攻勢，台灣社會必須提高警覺，認清中共的真面目，才能有效抵禦其侵略。 首先，台灣政府應加強對民眾的資訊教育，提升民眾對認知作戰的辨識能力，避免受中共的虛假訊息影響。其次，台灣應積極與國際社會合作，揭露中共的統戰手段，並共同制定應對策略，才能有效遏止中共的惡意行為。 台灣的民主自由得來不易，是無數先烈用鲜血和生命換來的寶貴資產。面對中共的步步進逼，台灣人民更應團結一致，堅定守護台灣的民主價值，絕不能讓中共的陰謀得逞。 （文章僅代表作者觀點，不代表Newtalk新聞立場。）