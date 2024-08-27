Telegram創辦人在法被捕 遭控「平台助長犯罪」最高恐判20年

全球用戶近10億的加密通訊軟體Telegram，創辦人兼執行長、俄羅斯商人杜洛夫，24日搭乘私人專機到法國時遭到逮捕；法國當局以Telegram助長洗錢、毒品交易等犯罪，將杜洛夫以共犯罪名逮捕；他將在法國出庭，如果罪名成立，最高將面臨20年刑期。Telegram發出五點聲明，強調公司一切守法，執行長沒有任何隱瞞；俄羅斯駐法大使館正在與英國政府交涉，希望能夠進行探視，但目前法國政府態度強硬，不許杜洛夫與俄羅斯使館人員接觸。 Telegram創辦人 杜洛夫 (2012.1)：「順帶一提，這是我第一次公開露面、公開記者會，我在這之前都覺得沒必要這麼做。」 現年39歲的通訊軟體Telegram創辦人兼執行長杜洛夫(Pavel Durov)，24日搭乘私人飛機到法國，沒想到立刻遭到法國政府以販毒、兒童犯罪、詐欺、洗錢等罪名的「共犯」逮捕。根據法國媒體報導，杜洛夫目前被拘留在位於楠泰爾(Nanterre)的這棟內政部大樓；俄羅斯駐法大使館已經開始動作，要求確保杜洛夫的法律權利，並提出探視要求，但目前法國仍堅持不讓杜洛夫與俄使館人員接觸。俄羅斯電視台主播 ：「俄羅斯駐法國大使館要求法國當局，立即澄清拘留杜羅夫的原因，迄今為止，巴黎方面一直避免任何合作。」杜洛夫創立的Telegram加密通訊軟體，擁有近10億用戶，在俄羅斯、烏克蘭等國家具有高度影響力；但由於高度保護隱私，許多用戶難以被追蹤，加上Telegram對執法單位的態度相當強硬，導致許多案件調查卡關，也讓Telegram成為犯罪活動溫床。(08-0008)Telegram對此發出五點聲明，強調公司遵守歐盟法律，包括《數位服務法》，執行長杜洛夫經常到歐洲各地旅行，一切沒有任何隱瞞。但杜洛夫的罪名如果成立，將在法國面臨最高20年刑期。俄羅斯議員 瑪麗亞·布京娜 (Maria Butina) ：「杜洛夫的被捕意味著沒有言論自由，歐洲的言論自由已經死了。馬斯克是自由的，祖克伯是自由的，但杜洛夫入獄了，為什麼？因為他是俄羅斯人。」網路言論自由引爆的大小爭議不斷，英國7月底發生17歲青少年闖入兒童舞蹈班，持刀進行攻擊，導致3名兒童死亡，網路謠傳行凶者是穆斯林非法移民，讓全英國出現暴力抗議。抗議民眾 ：「你們真可恥…」這場極右派民粹暴動，8月初在全英國街頭上演，現在罪魁禍首抓到了──散播謠言者，竟然遠在6千公里外的巴基斯坦，當局上週逮捕一名叫做阿西夫(Farhan Asif)的男子，現年32歲，是一名自由接案的網路開發人員，他被指控在YouTube和臉書上散播假訊息。他在受審時坦承發了假新聞，但強調消息來源是英國社交媒體，沒有查證下，在自己經營的X社群上轉發；騷亂發生後他刪除報導，但為時已晚。巴基斯坦網路謠言嫌犯 阿西夫 ：「貼文最早是在推特出現的，我只是複製貼上而已。」巴基斯坦近期出現網路不穩問題，當地媒體報導指出，過去幾週，網速下降幅度達40%，路邊坐了一整排外送員，盯著手機發愁，因為網路太緩慢，他們接不到單，或是因為接單太慢被取消。巴基斯坦外送員 ：「如果我們連續三個單都沒接到，公司會強迫休息半小時，這幾天下來我們損失70%的收入。」巴基斯坦軟體公司IT協會 (P@SHA) 上週聲明指出，國家實施的防火牆，導致網路中斷，讓該國經濟損失上看3億美金。從去年前總理被捕引發抗爭後，巴基斯坦政府以封鎖網路、控制TikTok等平台，箝制社群媒體的言論自由。但該國政府否認這些指控，將這波網路不穩歸咎於海底電纜故障。巴基斯坦數據服務供應商 ：「政府應該告訴我們情況，沒有政府代表來跟我們溝通，我們客戶都很擔心，我們也很擔心，因為現在只要一個客戶網路正常，另一個客戶的網路就斷了。」美國華盛頓州西雅圖-塔科馬國際機場，當地時間24日，因為遭到網路攻擊導致機場系統中斷，機場大廳擠滿排隊旅客。西雅圖-塔科馬國際機場24日凌晨就開始發生網路中斷問題，甚至連電話都打不通；截至當晚8點，仍有航班受到影響，估計目前至少247架航班延誤、6個航班取消。搭機旅客 ：「前進速度超級慢的，大概每15分鐘往前走幾步，我們不斷被分到其他隊伍，重新改道、重新排隊好幾次了。」當局已經發出通知，呼籲旅客出發前先查明航班動態，但目前系統何時能恢復，以及這次網攻的規模都還不清楚。機場系統遭受網路攻擊，嚴重可能引發飛安事件。目前西雅圖-塔科馬國際機場正努力協助受影響的旅客，而美國聯邦航空總署(FAA)尚未做出回應。