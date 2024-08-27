面對國民黨可能對手柯志恩 許銘春：必須嚴肅以對、全力衝刺

前勞動部長許銘春今(27)日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。談及高雄市長選舉議題，她表示，選舉沒有固定的勝敗模式，選舉過程瞬息萬變，縱使前期的民調和分析顯示可能勝選，但有時一個突發事件就能改變選情，甚至讓情勢逆轉。因此，她強調，參選者必須抱持戰戰兢兢的心態，為勝選全力以赴。提到國民黨可能對手、立委柯志恩時，許銘春表示，柯志恩是一位優秀且可敬的對手，因此民進黨必須嚴肅以對，為選戰全力衝刺。 許銘春指出，從各個城市的選舉經驗中可以看到，謙卑面對每一場選舉是非常重要的態度。她認為，無論哪一位參選人，都應以謙卑、謹慎的態度投入選戰，並全力以赴迎接挑戰。 有關近期新政府執政一百天的民調，許銘春表示，總統賴清德一直以「行動創新」為目標，致力於帶領政府團隊向前衝刺。她特別提到，賴清德和行政院長卓榮泰的團隊在上任後，已經展現出一定的成績，並且得到了民眾的初步肯定。 許銘春相信，賴清德總統是一位決心明確且全力以赴的領導者，他的最終目標是推動福國利民的政策，為台灣帶來更好的發展。她指出，雖然賴清德在選舉得票率，因三腳督有不如預期，許多人對新政府表現存有疑慮，但現在總統已用實際行動證明能力。 許銘春說，根據最新的民調數據，賴清德總統的信任度接近6成，行政院的滿意度也將近4成，這顯示出政府團隊在短短一百天內已經取得了不錯的成績，這並不容易，但反映出賴清德團隊的努力和成效。 許銘春強調，賴清德總統一直提醒大家，不要過度關注選舉，而應該將重心放在國家發展上，這才是正確的方向。儘管她已經宣布參選，她也強調自己目前沒有任何公職，未來希望成為城市的領導人。 「拜訪過程，發現民眾對高雄這幾年執政是有光榮感。」許銘春表示，現在她正積極了解地方基層的聲音，並會持續關注民眾的需求，為台灣的未來發展貢獻力量。她說，自己目前也沒有公職，就是私底下去了解基層聲音，讓大家認識，「現在都穿運動鞋，高跟鞋都收起來了」。 許銘春也回顧勞動部長任內的工作，特別提到職災保險單獨立法是她最感到有成就感的一項政策。她表示，這項法案推動過程非常艱辛，歷經14年的倡議和爭議，尤其職業工會當時非常反對，認為此法將威脅工會生存，但透過與各方的溝通、檢視草案，以及邀集專家學者與勞資團體的討論，最終成功讓反對聲音轉為支持。她說，該法案於110年送出行政院，並在短短一個月內於4月23日順利通過，這對她來說是一個巨大的勝利。 許銘春回憶，當法案通過後，她曾與當時的經濟部長王美花一起用餐，兩人聊到職災保險法案能在如此短的時間內通過，感到非常驚訝與欣慰。她說，這一切歸功於各方放下成見、共同討論的結果，卸任後跑遍地方，遇到許多工會團體，他們對這項職災保險單獨立法給予高度讚許。 談到最低工資法，許銘春表示，這是前總統蔡英文與現任總統賴清德的重要政見之一；過去，每年的基本工資調整需要召開會議討論，但這種滾動式的討論方式曾經長達十多年沒有進行過。她說，最低工資法立法，對於邊際勞工的經濟保障具有重大意義，法制化後，基本工資的檢討將每年進行，確保勞工權益得到持續關注。 許銘春還提到，卸任後她走訪地方，遇到許多勞方與資方人士，他們對於她在疫情期間推動的紓困補助政策表示感謝，特別是旅行業，作為疫情影響最嚴重的行業之一，得到了政府的大量補助與生活補助金，職業工會對於這些政策的實施深表感謝，這讓她感到所做的努力得到了回饋，也激勵她繼續為勞工權益而奮鬥。 針對台灣目前面臨的缺工問題，許銘春表示，這不僅是台灣的困境，全球各國都面臨中低階勞動力短缺的挑戰。她指出，如何吸引優秀的中階技術人力進入台灣，以及放寬相關門檻，是政府目前正在積極努力的方向。 許銘春特別提到，除了外籍勞工，台灣壯世代人力的開發也是解決缺工問題的重要一環。她強調，台灣的中高齡人力資源，特別是55歲以上的壯世代，在職場中的退出率過高，與韓國、日本相比降幅達到20%。 許銘春認為，這些人正處於精神與體力狀況良好的階段，擁有豐富的經驗與技能，若無法續留或重返職場，將是台灣人力資源的巨大損失。她強調，必須設計相應的機制，讓壯世代人力得以繼續貢獻，而不僅僅依賴外籍勞工。 在談及勞保撥補與勞工議題時，許銘春表示，勞保改革至關重要，撥補是改革的一環，讓更多資金進入並能有效運用投資，才能確保勞保基金的穩定。她指出，近幾年來的撥補措施已經讓勞保基金從她卸任時的9,900多億增加到破兆元，今年六月後，基金已經達到1兆900多億元，並且投資表現良好，這樣的成績讓勞工更感到安心。 此外，許銘春也提到，政府在移工問題上也與印度簽署了相關的移工合作備忘錄，目前積極推動該政策，進一步解決勞動力短缺的問題。她表示，政府將持續在這些關鍵領域努力，為台灣的勞工權益和人力資源管理提供更好的支持與保障。 針對近期高雄市颱風引發的淹水問題，許銘春表示，這次的事件讓她看到了許多需要改進的案例，未來的治洪機制必須進一步加強。她指出，總統賴清德也承諾，未來治洪預算將會增加，並強化基礎設施的韌性，以應對未來可能發生的洪災，必須從這些經驗中記取教訓，不斷改進治洪策略。 許銘春回憶，自己在擔任高雄市副市長期間，也曾經歷過凡那比颱風等重大災害，當時許多地區的淹水情況非常嚴重。她表示，這些經歷讓她深刻理解防洪工作的複雜性與重要性，因此未來在此領域會更加精進。 最後談到參選高雄市長的決心，許銘春明確表態，她將百分之百參選到底，並承諾全力以赴，為高雄市民提供更好的城市治理與公共服務。