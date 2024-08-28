捷克人酷暑時節開啟度假模式 湖邊小屋悠閒生活

捷克的餐廳、咖啡廳、旅館未必會有冷氣，記者到一些捷克人家中作客，發現不僅沒冷氣，連電扇也不常見。此外，只有六分之一的布拉格電車有安裝冷氣，有時搭到沒冷氣的舊式車款，車內的悶熱與汗味讓人想立刻下車。 記者曾問捷克人，捷克的夏天愈來愈炎熱，為何不在家中裝冷氣？他們說：「我們的夏天只有兩個月，接下來進入很長的冬季， 如此一來，冷氣、電扇只能閒置。就像台灣冬季不長，也不會人人在家中裝暖氣，對吧？」 夏天烈日炎炎，捷克人常利用7、8月時「大量休假」來避暑和消暑。在捷克，工作第一年就享有超過20天的年假，因此若在夏季寄信給捷克人，要有心理準備，幾乎會收到自動回覆：「我目前人在休假，大約兩週後才會回來。」再急的事，都得等對方回來再說；對於記者來說，在夏季安排採訪也變得不易。 捷克人的很重視生活與工作的平衡，他們的度假文化也與台灣人有些不同；台灣人喜歡跟團旅遊，捷克人則不熱衷這種形式，偏向自己安排行程。 而熱愛大自然的捷克人，度假地點離不開森林、海洋與湖泊。山上氣溫舒適，爬山成為一個熱門休閒選項。 捷克人經常在休假時，開車去鄰國的高山爬山，在山間租個小屋，一待就是好幾天。中央社記者劉郁葶奧地利攝 113年8月28日 然而，捷克的高山不多，境內最高峰斯涅日卡山（Sněžka）也僅有1603公尺。因此，捷克人經常開車到鄰國，例如到斯洛伐克的塔特拉山脈（Tatra），或去奧地利的阿爾卑斯山，在山間租個小屋，一待就是好幾天。 旅居山中期間，捷克人通常不會排滿爬山行程，而是放慢腳步，偶爾晨跑、游泳，或待在山屋裡閱讀、下廚、坐在陽台看雲海，充分享受悠閒時光。 爬山外，到海邊游泳也是捷克人熱愛的休閒活動。然而，由於捷克四面環陸、不靠海，因此捷克人經常到克羅埃西亞戲水、享受日光浴，這已經成為一股風潮，歐洲巴士公司甚至專門為捷克人開闢了從布拉格到克羅埃西亞的路線。 若不出國度假，捷克人會在境內郊區的湖邊休憩。許多捷克家庭都有一間「湖邊小屋」（Cottage），捷克人會偕同親朋好友在小屋住個幾天，期間游泳、釣魚，或躺草地曬太陽。「湖邊小屋」其實與捷克過去的共產歷史有關，在共產主義時期，捷克人被限制出國旅遊，多數時只能待在國內旅行，許多家庭便在鄉間擁有簡樸的小屋與花園。 湖邊小屋通常很簡陋，室內幾乎只擺放廚具、床與淋浴設備；整體來說甚至過於破舊，需要整修維護。捷克人說，他們每次來湖邊小屋，都要先換燈泡、修椅子、花園除草等等，這些看似是在「勞動」，對他們來說，也是種休閒方式。 捷克人也會利用夏季到森林採野生藍莓，夏末秋初時更是蘑菇季節，「採蘑菇」成為捷克人的全民運動。這項傳統活動，也與捷克過去的共產歷史有關，由於當時的商店經常物資短缺，因此無形中培養捷克人利用自然資源「養活自己」的能力。 捷克人從小就學會辨別蘑菇有毒無毒，到森林中採摘蘑菇後，再把蘑菇做成料理，飽餐一頓。捷克水文氣象研究中心（Czech Hydrometeorological Institute）還發明一款應用程式，結合最新的濕度與溫度資料，以不同顏色顯示捷克各區的蘑菇分布情形。 從上山、下海，到去湖邊小屋度假，捷克人的夏日生活充滿自然與悠閒氣息，反映出他們對生活品質的追求，以及對大自然的親近與和諧共處。（編輯：高照芬）1130828 炎炎夏日，捷克人坐在湖邊樹下乘涼。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年8月28日