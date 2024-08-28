積極推動國際觀光 高市觀光局向東南亞旅客大力招手

為推廣國際觀光，高雄市政府觀光局積極布局引客策略，目標鎖定東北亞及東南亞主要旅遊市場，努力吸引更多國際旅客來高旅遊，除將於九月前往韓國辦理觀光推介會，更把握暑期旺季與觀光署、旅行社和飯店合作，邀請馬來西亞、菲律賓、泰國等地觀光業者及網紅來高踩線，探索高雄的城市魅力、美食文化與自然景觀，同時推出「2024國際團體旅客至高雄旅遊住宿獎勵計畫」，積極提升高雄在國際旅遊市場的曝光度與吸引力，招來更多國際旅客。 高市觀光局長高閔琳表示，新南向東南亞國家是具有高度成長潛力的國際旅客市場，以馬來西亞為例，高雄今年1至5月，已接待來自馬國的2萬2405名旅客，顯示出該國旅客對高雄的高度興趣。東南亞擁有眾多穆斯林信徒，為拓展廣大的穆斯林市場旅遊商機，高雄市觀光局攜手交通部觀光署、康福旅行社等，辦理2場穆斯林來高踩線團。除旅遊業者外，團員還包含超過10位網紅，合計約400萬粉絲數，藉由馬來西亞 KOL 第一線的社群影響力，行銷推廣高雄及南台灣的多元魅力。踩線團走訪壽山動物園、衛武營迷迷村、亞洲新灣區、哈瑪星、鹽埕、旗津、新堀江商圈、瑞豐夜市等地，並安排參觀高雄清真寺、大港橋旋轉秀，更體驗道地的印尼清真料理、海鮮料理、在地小吃等多元美食。 高閔琳進一步說明，觀光局與業者齊心打造穆斯林友善旅遊環境，目前已有15家旅宿及餐飲業者取得清真認證，提供符合穆斯林需求的住宿環境及餐食，同時觀光局也完成西子灣、蓮池潭、澄清湖、旗津、金獅湖、壽山動物園等重要風景區及遊憩據點之公廁「淨下設施」，不僅滿足穆斯林旅客的禮拜需求，更讓其到高雄旅遊能有賓至如歸的感受。期盼踩線團回國後能包裝更多於高雄進出的優質旅遊產品，讓更多東南亞的好朋友，來體驗高雄的美食美景和海派熱情。 除積極拓展穆斯林市場，馬來西亞華人亦是高雄國際旅客重要目標族群，觀光局特別與華府旅行社合作，邀請當地華人觀光業者組團來高雄旅遊，走訪亞洲新灣區、佛光山佛陀紀念館等知名景點，並品嘗酸菜白肉鍋等高雄眷村美食，體驗南台灣的獨特魅力。華府旅行社董事長廖泳淀表示，此次高雄之行大馬觀光業者反映評價非常好，充分感受到高雄的熱情與多元文化；高雄不僅擁有現代化的都市景觀和豐富的歷史文化遺產，還具備豐富的美食和舒適的旅遊環境，未來將大力推廣高雄作為馬來西亞華人旅遊的首選目的地。 另一方面，高雄國際航線復航再傳捷報，菲律賓宿霧太平洋航空，已於8月復航「馬尼拉－高雄」航線，高雄市觀光局亦積極與同城華里旅行社（Welcome Wonder Travel）組織菲律賓旅遊業者及網紅搭乘首航班機來高旅遊踩線，並攜手高雄福容大飯店及高雄萬豪酒店，讓菲國業者深入了解高雄的文化、景點、美食及旅遊資源，期望通過這次的交流，進一步加強兩地之間的旅遊合作。宿霧太平洋航空公司，更計畫於今年10月27日起，將航班機型從原本的180座 A320 客機，升級為236座的 A321 neo，以更大運力滿足兩地旅客的需求，顯示高雄觀光市場潛力無窮，將有更多國際旅客前來高雄。 為搶攻泰國旅客市場，觀光局去年10月底於泰國曼谷舉行觀光推介會，近期更攜手信宗大飯店邀請曾出席推介會的泰國網紅「RattoWanderlust」及首度造訪台灣的「Imm Mhee」來高雄旅遊，走訪壽山動物園及等景點，透過社群網路的影響力和第一手報導，將更多高雄美好觀光意象傳達給更多泰國的旅遊愛好者，進一步提升高雄在泰國市場的知名度，為未來吸引更多國際遊客前來觀光。 觀光局說明，為加速擴大吸引國際旅客來台，高雄市政府觀光局推出「2024國際團體旅客至高雄旅遊住宿獎勵計畫」，只要安排15人以上國外團客走訪高雄在地觀光景點2處，並入住高雄合法旅宿2天1夜，即能申請「不分平、假日，每人每晚補助400元，最多2晚」的團體補助，可望吸引更多旅行社針對海外旅客組團來高雄觀光旅遊。 菲律賓觀光業者及網紅來高踩線。 圖：高雄市觀光局提供