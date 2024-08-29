普京面临乌克兰突然进攻的“影响”

美国高级情报官员说，乌克兰突然攻入俄罗斯库尔斯克地区让克里姆林宫感到震惊，但这次危险军事行动的最终影响仍有待观察。 美国中情局副局长戴维·科恩(David Cohen)星期三(8月28日)在华盛顿郊外一个安全会议上说，基辅本月早些时候发起的对俄罗斯的持续攻入没有停止的迹象，迫使俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)面临潜在的国内后果。 科恩说“他们(乌克兰军队)仍留在俄罗斯。他们在构建防御，”“他们似乎打算在一段时间内留住部分领土。” 科恩说，“普京不仅要面对俄罗斯境内现在有一条他必须要对付的前线的事实，他还要应对其在本国社会产生的反响，”“这可能会改变一些未来的势头。” 乌军8月6日首次进入俄罗斯领土，构成二战以来对俄罗斯最大规模的入侵。 大约13万居民被迫逃离库尔斯克的战斗，等待俄罗斯的增援。 乌克兰军事首脑星期二说，抓获了将近600名俄军战俘，占领了大约1300平方公里的土地。 科恩星期三说，美国估计乌克兰占领了库尔斯克大约777平方公里的领土，但他拒绝淡化其影响。 科恩说，“我们可以肯定，普京会发动反攻，试图夺回领土。但这还未开始，”“当它开始时，我们预计这对俄罗斯人是一次困难的战斗。” 俄军目前似乎仍专注夺取乌克兰东部重要交通和后勤中心波克罗夫斯克。 科恩说，“俄罗斯人正在那里取得一些进展，”但“代价巨大”。 科恩警告说，即使俄军拿下波克罗夫斯克，莫斯科的收获会很小。 他说，“这最终都不具有战略意义。” 与此同时，乌克兰寻求再次让俄罗斯陷入防御。 乌军星期三使用无人机打击俄罗斯西南部几个地区，让罗斯托夫地区一个油库起火。 罗斯托夫州州长瓦西里·戈卢别夫(Vasily Golubev)在电报上说，消防员正在努力扑灭大火，没有人员伤亡。 俄罗斯国防部说，其在罗斯托夫地区击落了四架乌克兰无人机，并在沃罗涅日上空击落了八架无人机。