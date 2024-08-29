火山冰川狀態異常 地球續升溫釀災難

氣候災難追究遠因，仍是人類製造的溫室氣體。8月27日世界氣象組織(WMO)發布報告，西太平洋許多島國面臨國土被淹沒危機，當地海平面上升平均速度，是全球兩倍。美國出現異常氣候：加州高山降下八月雪，阿拉斯加州則因暴雨造成山崩，1死3傷。夏季異常高溫導致冰川融化，冰島有旅遊團遭冰塊砸中，1死1傷。至於某些天災例如火山爆發，科學研究顯示，竟能小規模幫助地球降溫，但人類製造溫室氣體的速度，還是更快。 80年前維蘇威火山(Mount Vesuvius)熔岩流過的地方，現在是生態多樣化的樹林，火山灰中的礦物滋養著植物。 農業學家 哥羅：「土壤與其生態系統形成了，我們回到(火山爆發)之前的狀態，然後再20年、50年甚至100年後，這裡會有如此地般的森林，生態系統達到平衡。」1944年維蘇威火山曾經爆發，熔岩吞噬26人的性命，卻也讓附近的那不勒斯地區(Naples, Italy)，數十年後有了肥沃土壤，如今許多遊客可以步行接近火山口，親眼見到這帶來毀滅也帶來生命的源頭。維蘇威火山嚮導 斐德烈：「維蘇威火山被認為是最危險的火山之一，因為附近城市密集。火山爆發前的最後階段，約有五十萬人需要疏散。」西元79年維蘇威火山發威，就造成舉世聞名的古蹟：熔岩「封存」的龐貝古城。所以儘管今日的維蘇威火山被看成休眠火山，但所有地質活動仍被密切監測。去年底開始噴發的冰島西南部火山區，8月22日晚上，熔岩第六次衝破地表，拉出4公里裂縫，黑夜中空拍畫面，宛如熔岩在地表畫下的傷口。不僅附近小鎮四千多住戶撤離，冰島全國40萬人口也面臨與火山爭地的緊張狀況。哥白尼大氣監測服務(COPERNICUS ATMOSPHERE MONITORING SERVICE ,CAMS)還發現，伴隨火山噴發而生的二氧化硫(SO2)氣體，也已飄抵歐洲西北部，若二氧化硫濃度太高，可能致癌或灼傷呼吸道。科學期刊「自然通訊」(Nature Communications)曾報導，1991年菲律賓一次較大的火山噴發，氣體與火山灰形成霧霾，上升抵達離地表8至11公里的平流層底，阻隔陽光，當年全球均溫下降攝氏0.5度。但人類仍然在全球各地，持續製造溫室氣體，火山爆發降溫效應頂多持續一兩年，救不了暖化造成的全球升溫。冰島的白德莫克里歐克冰川(Breidamerkurjokull)，8月25日有一個冰洞發生崩塌，當時有一個23人的冰川探險旅行團在此活動，不幸造成美國遊客夫妻一死一傷。葡萄牙民眾：「我感覺顫抖得很強烈，想說我是不是怎麼了，我躺在床上睡啊。」葡萄牙則是在8月26日清晨五點多，發生芮氏規模5.4的地震，震央在里斯本(Lisbon)以南80公里的大西洋上，深度約17.7公里。儘管位於兩個板塊間，葡萄牙每年3級以上的地震並不多，民眾對預防地震與逃生準備，也沒有強烈意識。葡萄牙民眾：「我甚至想，我這是夢見有人搬我的床吧？(醒來)我看見整個床在搖。」不過1755年11月葡萄牙里斯本，發生持續3分鐘以上規模9的強震，里斯本當時27萬人口中3分之1罹難，也震到動搖國本，葡萄牙殖民帝國就此衰弱。太平洋島國斐濟和吐瓦魯，則是因海平面上升，連國土都消失中！西太平洋不少島國，平均國土海拔，只有1到2公尺！8月27日世界氣象組織(WMO)發布報告，該地區因地球暖化升溫，海平面上升平均速度，是全球兩倍，至少漲高10公分。海水升溫也重創海洋生態，最明顯的指標就是珊瑚白化，與熱帶氣旋增多增強。偏離常態的雨量，最容易釀災，看似天災其實是人禍。克奇坎居民 甘菲爾德：「然後突然我們的房子開始搖，是因為土石流，房子倒進院子裡了！」美國阿拉斯加的克奇坎市(Ketchikan)，8月26日發生山崩，造成1死3傷的悲劇。在此之前當地兩天之內降下半個月的平均雨量，土壤吃水飽和導致山崩。極端氣候再也不循常態，加州內華達山脈飄起八月雪。當地巡邏員警：「哇，你能相信現在馬德拉縣東邊，維斯特尖塔這裡正在下雪嗎？現在是8月24日。」8月16日極端高溫引發的野火，還攀升到內華達山脈西坡，一周後因為阿拉斯加來的冷鋒，加州與華盛頓州部分高海拔山脈，就降下詭異的八月雪。這是當地20多年來從未有過的氣候異象。地球若不能儘快降溫，人類可能要面對更多意想不到的氣候災難。 ◤好康情報即時接收◢ 👉搶好康iPhone 15免費送！回饋大放送 👉看車聊車還能拿好禮！1動作好禮天天抽 👉Blackpink難擋G-Class魅力！座駕公開