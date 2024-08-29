“北京自己人”、澳门前终审法院院长岑浩辉宣布“参选”澳门特首

在澳门从全球最大的赌城向主要区域旅游中心过渡之际，来自中国大陆的赴澳精英、两天前刚刚辞任澳门终审法院院长的岑浩辉（Sam Hou Fai）星期三（8月28日）宣布“参选”下届行政长官，并表示已成立竞选办公室。 据路透社报道，自澳门主权1999年从葡萄牙移交给中国以来一直担任澳门终审法院院长的岑浩辉，预计将会是由400名亲中人士组成的选举委员会批准的唯一候选人，参加10月13日的行政长官“小圈子”选举。 澳门特首除了第一届有两人之外，其余四届都只有一位候选人。 报道说，目前还没有其他候选人宣布争取特首选举的提名。而现任特首贺一诚在距离特首选举不到两个月的8月21日突然发表声明称，由于“身体健康”尚未完全恢复，为了澳门的长远发展，从大局出发，决定不竞逐连任，成为澳门特区成立以来第一位不连任的特首。 中央社报道说，有权威分析表示，贺一诚身体看来无大碍，他放弃参选连任，应该是要配合“北京的大局”。而所谓的“大局”，也许就是岑浩辉宣布参选时所说的澳门发展方向，包括融入中国发展大局、经济多元化和拓展与葡语国家和东南亚国家的关系。 澳门经济一向倚靠赌博业，经济结构单一，北京为了改变这种局面，在澳门回归后已筹划澳门利用曾为葡萄牙殖民地的历史背景，开拓与全球葡语国家的关系，并自2003年起支持澳门每年承办中国-葡语国家经贸合作论坛。 路透社还表示，今年62岁的岑浩辉出生在广东省中山市，曾在葡萄牙科英布拉大学（University of Coimbra）留学，葡语流利。一旦经北京批准，他将是首位不是在澳门出生的澳门行政长官。 报道表示，一些专家表示，由于岑浩辉缺乏经济经验，可能会影响他驾驭澳门经济转型的能力。不过另外一些专家称，岑浩辉与葡萄牙的关系可能会帮助他发展中国与葡语国家之间的经贸关系。 报道说，澳门一些赌业高管表示，一旦岑浩辉被选为特首，他们将密切关注他的政府成员的任命，特别是监管赌业的经济财政司司长的人选。 1980年代中毕业于北京大学法律系的岑浩辉1986年移居澳门，后经公开招考到葡萄牙一所大学修读语言及法律课程，返回澳门后参与司法和检察工作。1999年12月澳门特区成立后被任命为终审法院院长。 澳门前民主派立法会议员区锦新近日接受美国之音采访时表示，岑浩辉原是80年代由中央政府外派到澳门的干部，来澳门研究当地法律。虽然后来因缘际会在澳门落地生根，但他是所谓的“京人”。 报道表示，岑浩辉作为澳门终审法院院长，多年来的表现获得北京肯定。他主持的终身法院处理了一些比较关键的案子，例如禁止举行纪念1989年六四屠杀的六四烛光晚会，认可澳门政府禁止民主派立法会候选人参加立法会选举的决定。 澳门今年10月13日举行的所谓特首选举将在经修改后的《行政长官选举法》下举行。该法2023年12月14日经澳门立法会大会全票通过，2024年1月1日正式生效，其核心是进一步落实中共领导人习近平提出的“爱国者治澳”，要求特首参选人、选委参选人以至选管会成员都必须拥护《基本法》和效忠特区政府。 并且，新法当中特首及选委还引入上届立法会选举实践并进一步完善的资格审查机制，把七项相关拥护和效忠之资格标准法定化，并由“维护国家安全委员会”执行审查。被国安委判定为不拥护不效忠的参选资格丧失为一槌定音，不设声明异议及司法上诉。