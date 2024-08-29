“被中国不公正拘留的美国人”亲属将在美国会中国委员会听证会上作证

美国等西方国家与俄罗斯达成自冷战以来最大规模的换囚行动后，被中国关押的美国公民再度获得了媒体和大众的关注。由国会参众两院跨党派议员组成的美国国会及行政当局中国委员会(CECC)将在9月18日举行名为“被中国不公正拘留的美国人”的听证会。 除了美国国务院确认被中国“不当拘押”的三名美国人德克萨斯州商人马克‧斯威丹(Mark Swidan)、纽约长岛的华裔商人李凯(Kai Li)以及加利福尼亚州的牧师林大卫(David Lin)之外，一些尚未在“不当拘押”名单上的被关押在中国的美国人的案件也将被提及，他们的家人亦会在听证会上做证。 家属今年前往中国与妹妹会面 在这次听证会上，自2014年起就被关押在中国的53岁的美国公民道恩‧米歇尔‧亨特(Dawn Michelle Hunt)的案件将首次被提及。她的哥哥蒂姆‧亨特(Tim Hunt)自去年起就与记者联系，但彼时因为担心将案件公之于众会违背妹妹的意愿，和过于高调反而不利于妹妹在中国的处境，一直未公开发声。 2014年，从未去过中国也不懂中文的道恩在网上得知自己中了奖，需要去中国领奖。此后不久，在芝加哥与道恩同住的父亲吉恩‧亨特(Gene Hunt)就接到美国国务院关于道恩于8月9日在中国因为走私毒品被拘留的通知。 “我们的爸爸立刻就请了律师，他对这名律师和律师事务所给予了巨大的希望。我们尽可能找了我们能找到的人帮忙。但，你知道，这些都没帮上忙，”蒂姆说道。 道恩的案子迟迟都没有宣判，这也让蒂姆和吉恩一度充满希望。2015年2月律师事务所给吉恩发来的邮件中写道：“我们又发现了两名同类型的骗局的受害者，他们也被控走私毒品，但可能和欺骗道恩的不是同一个团伙。”记者查看了吉恩提供的邮件记录，这两名受害者一名是日本人，一名是德国人，德国人当时已经被判死刑缓期两年执行，德国外交部介入了这起案件，并帮助德国被告在中国请辩护律师，德国警方也提供了数百页的记录来为辩护律师提供支持。 道恩于2015年4月被起诉立案，直到2017年才在广东省中级人民法院受到宣判。根据法院的判决书，道恩于2014年8月9日准备从广州白云机场飞往青岛时，安检人员从她的行李内查获共2,017克的纯度为77%的俗称冰毒的甲基苯丙胺。她也因此被判处了死刑缓期两年执行。 疫情之后，蒂姆通过美国使领馆的美国公民服务申请了前往中国探望妹妹。“我必须要提交我的个人信息，我的护照，出生证明，所有的这些信息来证明我和她之间的家庭关系。而且，她一个月只能有几次见面的机会”，他告诉记者，“我本来想在另外一个时间见她，但那个时间行不通。” 今年7月25日清晨，蒂姆只身一人前往了广州关押她妹妹的监狱，他表示，她的妹妹并不是关在专门拘押外籍犯人的监狱中，同一批次进行探监的人中没有一个人说英文。他特别提到了监狱中一名女性工作人员帮了他很多忙，因为探监时提交和签署文件，领取号码牌，等待叫号等程序都只以中文进行，如果不是这位工作人员热心翻译，他将无法成功见到妹妹。 他预约的会面时间是上午九点。“我见到她的时候，她身边坐了一名工作人员，会随时记录我们说的话，所以很多内容都不能谈论，”蒂姆告诉记者，他们隔了挡板，各自用话筒进行交谈，而为了不触犯禁忌，他们的谈话都是关于家庭成员近况，是否安好等展开。“一次会面应该是半个小时的，话筒半个小时就切断了，但因为美国公民服务安排了一个小时的会面，所以我们就换到了旁边的一个座位继续说了半个小时。” 蒂姆也借此机会问了道恩2014年的中国之旅究竟发生了什么。他告诉记者：“她中的奖金好像是一百万。她和网上那些告知她获奖的人聊天，然后她自己做了一点调查，接着他们就给她发来一张机票，她先是飞到香港，在那里待了九天，办理了去中国大陆的签证，之后就去了中国大陆，她和我说人们都非常善良，非常友好。对方给她安排了从中国去澳大利亚的行程，然后问她能不能带一个手提包上飞机。当时她说自己已经打包好了行李，对方又表示说可以给她买一个行李袋，把手提包装在里面。” 之后，中国边检在那个手提包中搜出了冰毒。