黃敏儀辦公室 9月3日免費發返校用品 【新唐人北京時間2024年08月29日訊】新學年即將開始，紐約市議員黃敏儀宣布，將在9月3日，為社區民眾派發返校用品，來看報導。 紐約市議員黃敏儀辦公室將於9月3日，向學生們派發300個免費書包、返校用品以及月餅，以慶祝中秋節和學生們返校。 紐約市議員黃敏儀：「九月份是我們中秋節，而且是我們的小朋友要回去學校了。所以每年做這個活動，希望可以鼓勵一些小朋友。」 美國酒店華裔協會董事會主席黃華清：「幫助一些低收入的家庭，他們有些很多小孩子，可能到開學就很多費用。」 美國酒店華裔協會與黃敏儀市議員合作，舉辦第十屆「Back to School 家庭同樂日」活動。 美國酒店華裔協會主席陳樂英：「小時候都喜歡這樣的東西，拿到一個新的書包、有一個新的學年、又有一個新的開始。」 今年的書包質量有所提升，選用了耐用的材質和更好的拉鍊，以支持孩子們的學習需求。 美國酒店華裔協會董事會主席 黃華清：「我們中國人的傳統習慣，我們會感恩、會怎麼樣去尊重這個社會給他們的關注、關懷。」 CG 圖卡活動時間為9月3日，下午2:30，地點在黃敏儀辦公室外，家長和學生需要排隊領取票卷。 地址：136-21 Latimer Pl #1D,