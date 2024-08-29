【新唐人快報】美油價持續下降 或將降至三年首見低位 【新唐人北京時間2024年08月29日訊】美國汽車協會的數據顯示，週三 （8月28日），全美普通汽油的平均價格已降至每加侖3.36美元，比一個月前降了15美分，而去年同期的油價為每加侖3.82美元。有專家預計，油價下降的趨勢將會持續。 GasBuddy的石油分析主管德哈恩（Patrick Haan）預測，未來幾個月，美國油價會繼續下降，可能降至每加侖3美元，達到2021年以來首見的價格水平。他表示，隨著勞動節長週末的臨近，計劃夏季最後一次公路旅行的美國民眾會感到輕鬆一些。 不過，美國汽車協會發言人格羅斯（Andrew Gross）也提到，各州之間存在價格差異。週三，加州普通汽油為每加侖4.62美元，該州燃油稅全美最高；而密西西比州的普通汽油為每加侖2.89美元，該州的燃油稅率屬全美較低的州之一。 據美國全國公共電台（NPR）報導，目前汽油價格下降的主因，是美國石油產量創歷史新高，而需求卻在減少。石油價格資訊服務（OPIS）全球能源分析主管克洛扎（Tom Kloza）表示，美國汽油消耗量從近年的每天980萬桶，下降到現在每天近900萬桶。 他將這歸因於遠程工作或在家工作模式的變化、電動汽車數量的增加，以及人口老齡化導致開車次數逐漸減少等。克洛扎估計，目前美國道路上的電動汽車約有330萬輛，是2021年的兩倍多。 另一方面，能源分析師警告，颶風季節從8月中旬將持續到10月底，目前正進入高峰期，這可能干擾市場，並推高油價。近日，颶風貝里爾（Beryl）在加勒比地區造成相當大的破壞，並導致美國煉油廠運營出現部分中斷，但很快恢復正常。去年，颶風伊黛麗（Idalia）導致墨西哥灣的石油生產暫時停工，進一步推高了油價。 此外，有分析指，地緣衝突也對油價起著作用。加沙地帶的緊張情勢以及伊朗對其地區盟友的支持，可能會對全球石油供應產生衝擊。 《新唐人快報》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/08/28/a103909050.html