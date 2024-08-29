【快報完整版】強颱「珊珊」來襲 日本發最高等級警告 【新唐人北京時間2024年08月29日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。 今天是美東時間8月28日，星期三 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：年輕人真躺平了？中國多地出現「青年養老院」；強颱「珊珊」來襲 日本發布最高等級警告；美油價持續下降 專家：將降至2021年來首見低位；充當中共代理人 前山東同鄉會長安全忠認罪；首家非科技公司 巴菲特公司市值破萬億美元 。 在中國大陸多個地方，今年來相繼出現了「青年養老院」。有分析認為，這反映出，在中國經濟表現疲弱、青年人失業率激增的情況下，中國的年輕人真的只能「躺平」了。 有中國自媒體人近日報導露，青年養老院目前已在中國河南鄭州、重慶、安徽合肥及雲南西雙版納等地悄然出現，其口號明確就是「讓年輕人躺平」。報導以位於西雙版納傣族自治州景洪市曼丟古村的一所青年養老院為例，詳細介紹了該機構的特點。 報導說，青年養老院與青年旅行社不同，也不是傳統意義上為人提供長期居住或看護的機構。曼丟古村的青年養老院有大約10～15名「長住居民」，他們大多是「90後」，也有一部分「00後」和「80後」。 該院創辦人盧柏克表示，該院每月收費1,500元人民幣，或通過打掃衛生折抵住宿費。而且，他們對住客是有規定的：只允許45歲以下人士入住，也不收從沒上過班的年輕人。他希望年輕人能在養老院裡「增加社交機會」或「調整休息」。因此，長住該院的年輕人主要有兩大類：一是自由工作者；二是在工作或生活上遇到瓶頸的年輕人。 據盧柏克介紹，在這座青年養老院，沒人要求生活作息，沒有職場焦慮，沒有家庭矛盾，年輕人可以「隨心所欲」地生活。另外，該院經常舉辦種地、練拳、氣功、打坐等活動，有時晚上還有音樂會等。 盧柏克說，中國年輕人在這個時代下的壓力太大了，很多人都被房貸、車貸或日常開銷壓得喘不過氣來。他認為，人是需要休息的，年輕人也需要有「平衡的生活」，「該躺平的時候就躺平」。 他認為，青年養老院其實反映的，是當下中國年輕人一種新的精神訴求：「不工作，不想結婚，不想買房子，不想生孩子」，進入了「低慾望」時期。 近日，中國新聞周刊對7,000多名、16至40歲的中國年輕人的消費行為做了一個調查，其結果與盧柏克的說法不謀而合。該調查報告名為「2024有意思生活方式報告」，顯示有超過80%的年輕人不打算買房，更願意把錢花在飲食、旅行、服飾鞋包等精神消費及社交支出上。 【強颱「珊珊」來襲