人权律师余文生料遭重判 知情人：主因是对外联系

中国维权律师余文生及妻子许艳被控“煽动颠覆国家政权”的案件，本周先后在苏州开审。表面上，余文生被起诉与他在推特（现称X平台）发表的言论有关，但法律界人士质疑，余文生夫妇是由于应邀和欧盟和德国高层官员会面而被当局报复。由于余文生被控“煽颠”早有“前科”，若罪名成立很可能遭到重判。 余文生夫妇因涉及“煽动颠覆国家政权”等罪名已被当局羁押超过一年四个月。8月28日，余文生案在苏州市中级法院开庭。 一名基于安全理由要求匿名的法律界人士对美国之音表示，十几名各国外交官当天早上在法院门外聚集，却被拒绝进入法院旁听。欧盟外交事务发言人马斯拉利证实，驻中国外交使团的欧盟代表当天被拒绝旁听，并呼吁中国当局立即把两人释放。多名维权律师和异议人士被当局阻止前往围观，分别被强制旅游或者在抵达苏州后与外界失去联系。 法律界人士透露，在庭上，控方主要以余文生在推特（现称社媒平台X）推文的言论作为罪证。两名代表律师均强调这些属于言论自由范畴，不构成犯罪，进行了无罪辩护。 知情人士：余文生夫妇因约见欧盟官员被入罪 去年4月，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利及德国外长贝尔伯克访问中国，余文生和许艳应邀前往德国大使馆，途中遭到多名便衣警拦截，两人被以涉嫌“寻衅滋事”遭当局刑事拘留，并于关押期间被追加“煽动颠覆国家政权”罪。 知情的法律界人士透露，余文生夫妇当时决定赴约才是遭当局拘捕、起诉的真正原因。 法律界人士说：“他们没有提出这方面的指控，但事实上，这是案件的核心部分。他们把有关的(余文生夫妇与境外)联系看得很重，提到很高的级别。余文生认为自己无罪。（当局）所有的‘证据’都属于言论、思想范畴，不足以指控犯罪。现在可以说是全国总动员，但凡有一个人，哪怕是旁听的，他们所在地的国保等等都动员起来。律师则由本市的国保、司法（官员）全程跟踪。外面旁听的人都被带走。整个苏州所谓的敏感人员都消失了。” 56岁的余文生是北京人，曾代理多起法轮功案件以及“709大抓捕”律师案。他在2018年提议修宪改革后被捕，其后被裁定“煽动颠覆国家政权”罪成判刑四年，2022年3月刑满获释，翌年4月再次被拘留。 至于许艳案则安排在8月30日开审。按照中国法院过往案例，维权人士的案件审讯完毕后，一般不会即时判刑。关注余文生案的法律界人士估计，许艳有可能会在短期内获释，余文生则还要服刑较长时间。 法律界人士说：“根据我们以往的经验，余文生这案件（判刑）不会低于五年，但是我从证据的角度、技术层面、各方面的感觉，可能低于五年。至于许艳，她尽快出来的可能性是很大的，因为毕竟（被扣押）一年多了。因为考虑到她的孩子的问题。” 余文生独子患抑郁症正接受治疗 法律界人士所指的是余文生夫妇19岁，患有抑郁症的独子余镇洋。过去一年外界盛传他尝试轻生，最终获救。法律界人士早前曾到北京一家医院探望余镇洋，据了解，余镇洋的病况不容乐观。 法律界人士说：“他孩子住的医院是实打实的关于精神疾病方面的医院。孩子的情况不太好。他的抑郁症是很严重的。这抑郁和他父母和家庭的变故有极大关系。他孩子的状况不容乐观。他在没有遭受刺激，没有精神压力、思想包袱的情况下，还是很正常的。我所谓的不乐观就是说，家庭的变故、他父母的际遇，以及现在很多事情，可能对他形成很大的精神压力，而一旦这个精神压力到了某个时间点，让他没法平衡自己的心态时，就会出现无法控制自己情绪的极端情况。” 目前身在美国的人权律师玉品健接受美国之音专访。他认为余文生夫妇的行为并不构成犯罪，并谴责当局对余文生实施政治迫害与构陷。 玉品健说：“中共当局之所以要禁止余文生夫妇前往德国大使馆去参加会议，就是担心余文生律师会在会议上对中国当前的人权状况进行抱怨、控告，诉说他们所遭受的不公待遇和人权受到侵犯的情况。这会导致中国在国际社会上的形象受到影响，所以他们非常忌讳、记恨。” 余文生曾因“煽颠”罪成服刑。玉品健说，按照中国法律，余文生的情况属于累犯，估计当局不会因为国际舆论施压对他从轻发落。 玉品健说：“两个故意犯罪之间如果间隔不超过五年的话，会有从重处罚的法律规定，更何况他现在涉及的是危害国家安全的罪行。对余文生案的判决我非常悲观。中国当局对人权律师进行迫害是他们近期以来的一种政策。人权律师早就被他们视为‘新黑五类’之首，欲除之而后快。他们对人权律师总会往最重的刑罚来判处。” 谢阳案下月召开庭前会议 在余文生因“煽颠罪”被判囚四年期间，许艳透过各种渠道为丈夫发声，包括与西方国家的外交官员会面，并经常接受外媒采访。