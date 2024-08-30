太平洋岛国论坛中美争锋，新西兰抛弃中国能走多远？

8月30日，为期五天的第53届太平洋岛国论坛领导人会议在汤加落下帷幕。 这一论坛包括澳大利亚、新西兰等18个成员国，愿景是建立和平、和谐、安全、包容、繁荣、富有韧性的地区，让居住在太平洋诸岛的人民过上自由、健康的生活。 中国和美国是这一论坛的对话伙伴国。因为激烈的大国博弈，论坛愿景的实现看上去面临越来越多的不确定性。 新西兰总理拉克森的表现引人关注。在8月做出新西兰要摆脱地理位置造成的绝妙孤立、加强与传统盟友关系的表态后，分析人士正尝试做出更明晰的判断：减少中国在太平洋岛国影响力的努力中，新西兰究竟能走出多远？ 岛国论坛里的交锋 太平洋岛国论坛里的中美博弈随处可见。台湾议题被迅速聚焦。台湾目前是太平洋岛国论坛的观察员。根据澳大利亚人报本周稍早前的报道，论坛成员国之一的所罗门群岛打算提出一项议案，挑战台湾以观察员身份参加明年在所罗门群岛举行的论坛，而该指令来自中国。 新西兰第一时间的表态引发关注。根据新西兰英文先驱报8月29日的报道，正在汤加参加领导人会议的拉克森表示，新西兰支持台湾继续参与太平洋岛国论坛：“我们没有看到做出任何改变的必要。” 台湾东海大学政治学系副教授林子立博士告诉美国之音：“中国要藉由所罗门群岛，排除台湾明年在太平洋岛国论坛的参与，动机是很明确的。美国、澳大利亚支持台湾，而且拉克森的说法，也表明维持现状最符合新西兰政策的稳定，让中国排除台湾在这个地区的角色，并不符合新西兰的国家利益。不过，所罗门群岛是主办国，到时的局势发展还有许多挑战。” 地区安全议题也是本周领导人会议的焦点。澳大利亚总理阿尔巴尼斯介绍，该国将发起太平洋警务倡议，预计耗资4亿澳元，目的是加强集体和平与安全。根据该计划，澳大利亚将在布里斯班附近建设一个培训基地，在需要时轮换部署太平洋警察，同时在包括巴布亚新几内亚在内的整个地区建立四个培训中心。 澳大利亚广播公司的报道提及，有澳大利亚官员声称，这一倡议有助于加强太平洋地区的执法，减少中国在太平洋地区警务合作中的参与。包括新西兰在内的多个国家支持这一倡议。拉克森表示，新西兰认为这一举措很棒，同时表示新西兰已经在整个地区开展了许多项目，想要做的是能够扩大所有这些项目，很高兴为此投入更多资源。 林子立告诉美国之音，美、澳、新在南太平洋的合作积极明确，其中的太平洋警务倡议更是回应中国在此地区影响力的扩张。 激烈的博弈中，中国和美国的声量有些不同。中国外交部官网8月29日刊发300余字短消息，指中国政府太平洋岛国事务特使钱波出席第53届太平洋岛国论坛对话会，表示中国“将坚持高水平对外开放，坚持走和平发展道路，坚持高质量共建‘一带一路’ ……构建更加紧密的中国—太平洋岛国命运共同体”。 美国白宫官网8月27日刊出4000多字长文，详细介绍了美国政府的既往做法和未来目标，承诺“维护以太平洋为中心的和平与安全，致力于与太平洋岛国政府、志同道合的伙伴和私营部门合作”。参加太平洋岛国论坛的美国副国务卿坎贝尔，第一时间在社交平台上转发了这篇文章。 鹿茸与价值观 新西兰总理拉克森关于台湾问题的表态和对警务倡议的支持，让分析人士找到了更多这一五眼联盟国家全面靠拢西方国家的注脚。 台湾东海大学政治学系副教授林子立博士认为，新西兰的外交政策正在做出转变，在安全上进一步跟美国合作，都是毋庸置疑的：“拉克森在8月中旬的一次公开讲话中强调，新西兰不能继续生活在由地理位置造成的绝妙孤立，寻求加强与美国、英国、北约及其太平洋邻国等传统盟友的关系。这表明他在思考最核心的国家利益，新西兰的安全不仅是靠自己，最主要地是由最亲密的盟友澳大利亚来提供，而当澳大利亚对中国的态度发生了转变的时候，新西兰也必须跟着转变。” 林子立博士认为俄乌战争是新西兰转向的重要原因之一：“中国跟俄罗斯存在没有封顶的同盟关系，这个网络又纳入了北韩，伊朗，使得新西兰的决策圈更清楚地知道，在安全议题上要选择加入西方，坚决地站在美国这一边。当然，这也意味着经济问题跟安全问题的平衡，就变得非常地微妙。” 新西兰当代中国研究中心主任、惠灵顿维多利亚大学副教授杨杰生（Jason Young）告诉美国之音：“新中关系一直在改变，最近十年都是在慢慢改变。就相对近的情况而言，新西兰之所以对中国感到不安，一方面是在警务上，特别是中国与所罗门群岛、瓦努阿图、基里巴斯等国家的合作；另一发面，中国援助时的一些开发方式，与一些捐助国的做法不一样；此外，有些中国帮派组织在太平洋地区进行跨国犯罪。”