美国将加强与太平洋岛国合作，阻止中国犯罪团伙走私毒品

美国副国务卿科尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）星期四（8月29日）表示，美国将与太平洋岛国加强合作，阻止来自中国和东南亚的犯罪集团以这些国家为跳板向美国和拉美走私芬太尼等毒品。 坎贝尔是在汤加首都努库阿洛法出席第53届太平洋岛国论坛（PIF）后前往瓦努阿图访问时向记者做上述表示的。 美国政府经常指责中国公司对外出售制作芬太尼前体或前前体的化学物品，使中国成为全球芬太尼供应链的重要一环，制止中国公司出口芬太尼前体或前前体也成为美中合作的一个新领域。 美国因为使用芬太尼过量而致死的案例在暴增。与此同时，太平洋岛国斐济和汤加今年截获芬太尼走私的案例也呈上升势头。 坎贝尔向记者表示，美国决心协助太平洋岛国的缉毒努力，并将于下周宣布一项具体的相关执法措施，因为毒品走私已经成为困扰太平洋岛国领导人的一个大问题。 “我们对一些来自中国和东南亚的（犯罪集团）网络开始利用太平洋岛国作为向拉美和美国走私毒品的转运站感到关切，”路透社引述坎贝尔的话说。 “我们在太平洋的许多合作伙伴希望与我们合作，试图对这个问题有所掌控，”坎贝尔又说。 他指出，美国可以在毒品拦截、吸毒者治疗和预防方面提供协助。 坎贝尔在出席了太平洋岛国论坛后访问瓦努阿图，主要是主持美国驻瓦努阿图大使馆的开馆仪式。 中国近年来全面加强与太平洋岛国的关系，除了在“一带一路”计划下对当地的基础设施建设提供贷款和其他支援，还与一些国家加强警务和安全合作，引起美国及其盟友对中国可能谋取在当地军事存在的担忧。 所罗门群岛曾在前总理任内与北京签署一项秘密的安全协议，引起美国和澳大利亚等国的警觉。坎贝尔此次在汤加会晤了所罗门群岛新任总理杰里迈亚·马内莱（Jeremiah Manele）。坎贝尔指出，今年五月担任所罗门群岛总理的马内莱表示要与美国恢复沟通。 坎贝尔星期三在汤加还与同样出席太平洋岛国论坛的中国政府太平洋岛国事务特使钱波举行了会晤。他表示，两人讨论了在太平洋地区进行美中合作的可能性，例如在广受地区国家欢迎的应对气候变化的项目上进行合作的问题。 “很多这些国家希望看到美中保持沟通渠道畅通，寻求可能合作或交流的潜在领域，而无论这些领域有多么狭小，”坎贝尔说。 “太平洋（岛国）清楚表明它们不愿成为两个冲突中大国的战场或战区，而我们尊重这一点，”坎贝尔又说。 坎贝尔指出，美国正努力向瓦努阿图提供小企业融资，以协助重振该国的旅游业、建设医院基础设施以及电讯联系，从而确保太平洋岛国有选择合作伙伴的余地。 中国公司在瓦努阿图进行了长达十年的基础设施建设，中国现在也已经成为瓦努阿图最大的债权国。 澳大利亚提出的一项出资四亿澳元（约合2.71亿美元），协助太平洋岛国改善警察队伍训练并组建一支机动警察部队的计划星期三得到太平洋岛国论坛的支持。