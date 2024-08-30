【菁英論壇】日本預警或有超級巨震 衝擊全球 【新唐人北京時間2024年08月28日訊】8月初，日本發布了一個地震警告，要求日本國民做好一周內可能發生超級地震以及巨大海嘯的準備。日本歷史上經常發生大型地震和海嘯，但這一次恐怕會有所不同。據日本官方數據，如果遭遇南海海槽大地震，可能会造成約32萬人死亡，經濟損失最高可達220萬億日元。不僅重創日本，全世界也將面對巨大的衝擊。 日本超級大地震 人類的一場災難 大紀元駐日本特派記者牛彬在新唐人《菁英論壇》節目中表示，8月9日，日本地震委員會與氣象廳共同發布了有關南海海槽地震的預警警報。此次預警分兩種：一是“注意大地震”，另外一種是“警惕大地震”。數日後8月13日，日本氣象廳公告稱，沒有進一步觀察到顯著的板塊邊界『固著狀況』變化或地殼變動等地震活動。15日，地震警報解除。 獨立電視製片人李軍在《菁英論壇》表示，地震預警發布後，國際媒體非常關注，像美聯社、路透社、英國BBC等國際大媒體都做了報導。很多西方人在談到可能發生的超級大地震時，表達了一種末世的擔憂，他們覺得如果日本真的發生這樣的地震，將是人類的一場災難。 李軍說，中共官媒以及騰訊、新浪，社交媒體上都有各種各樣的報導。因為如果超級大地震發生，對中國肯定會有影響，特別是對貿易和旅遊。陸媒稱，地震預警已對旅行者產生影響。因為今年夏天，很多中國人計畫赴日本旅遊，但是很多人都調整了行程。有報導說，日本旅遊勝地的住宿遭大量退訂，一個溫泉旅遊區附近1000名遊客取消計畫。還有包括東方航空和國航都開通了免費取消去日本航班的服務。 超級大地震伴隨海嘯同時來襲 將有32萬人喪生 牛彬在《菁英論壇》表示，南海海槽地震，是指從日本的東海地區至九州地區，東西長約700公裡的沿海連線。這一區域在歷史上的地震是呈週期性出現的，幾乎是100年到150年之間一定會出現一次。而每次發生時有兩個特點。一是，都是八級以上。還有一個特點就是雙震，東西震一次，然後再震一次。最新的一次地震是1944年12月，昭和東南海發生地震，就是從東側至西側，連震兩次，分別是規模7.9和8.0級。兩年後，1946年的12月，在西部又震了一次。今年8月8日下午4時42分許，宮崎縣南部發生規模7.1地震，震央在宮崎縣外海的日向灘，位于南海海槽西部。日本方面預測，可能東部要發生超級地震的可能性就增加了。日本氣象廳隨後發布南海海槽地震臨時情報。呼籲民眾注意，可能會發生巨大地震。 大紀元資深編輯與主筆石山在《菁英論壇》表示，日本南海海槽實際上是太平洋板塊和亞洲大陸板塊擠壓出現的一條大裂縫，這是非常重要的環太平洋的一條斷裂帶。這個斷裂帶非常不穩定。而且在日本，這個斷裂帶的中部還有活躍的岩漿，也就是火山爆發。所以有斷裂帶，還有液態的物質在裡面，它就會更加不穩定，所以，80年、100年或者到150年，壓力到一定程度的時候就會釋放。只不過日本南海海槽的釋放是分階段的，通常是兩次。第一次釋放以後，一個板塊移動了，會引發另一個板塊在未來的一段時間裡面發生一次更大的移動，在歷史上有好多次統計數字，所以現在非常擔心。 牛彬說，日本有記錄最大的地震，是2011年發生的311東日本大地震，9.1級。官方公佈的死亡人數大概是12,000人，另有3000多人失蹤。311大地震，建築一般都沒有倒，特別是新建的高大建築，一般是七級防震的，防震嚴格到地震發生時，門窗可以自由打開，不會受損。地震真正造成的物理性損害不是很大，主要是海嘯，海嘯造成人的傷亡非常大。311大地震發生直到海嘯發生時，大概有15到22分鐘左右。據專家介紹，如果南海海槽發生地震，海嘯幾乎是跟著地震一起來的，最快的話，也就二三分鍾。剛開始海嘯高度可能只有3到5米，推算最高的海嘯在靜崗和歌山一帶，可以達到三十多米高，這個對人的威脅是非常大的，人們還沒有反應過來，海嘯就來了。特別是如果發生在晚上，一些老年人幾乎沒有逃生的機會，這也是推算會造成32萬人死亡的原因。地震調查委員會曾預測未來30年內，南海海槽發生規模為8～9級地震的概率約70%。所以引起很大的恐慌。 牛彬說，日本為了預防南海海槽地震，10年前就做了很多努力，但是現在很多專家給出的結論，仍然是無法預防。專家說，到2030年，南海海槽地震發生的概率是非常高的。2040年、2050年確切會發生的。專家特別強調，作為年輕一代，肯定會經歷這個過程。最壞情況下，全國約32萬人可能死亡，超過238萬棟建築物全毀或被燒毀。地震發生後一週內，避難者人數可能高達950萬人，且該狀況可能長期持續。所以說這個對整個日本來說衝擊非常大。日本政府估算，如果遭遇南海海槽地震，在經濟上造成的損失最高可達220萬億日元。我看日經新聞報導，京都大學一名教授的最新預測說，南海海槽地震會讓日本未來20年經濟處於低落的狀態，期間大概總的經濟損失會達到1400多萬億日元，並指這是真正的國難。 牛彬說，因為日本是比較含蓄、嚴謹的一個民族，地質專家、大學教授能說出這種話，可見由地震引發的擔憂在整個日本的分量是很重的。 日本國難對全球經濟將造成巨大衝擊 《大紀元時報》總編輯郭君在《菁英論壇》表示，日本超級地震的破壞力，還要看距離陸地的遠近、深度，最壞的情況如果出現，絕對是一場國難。日本38萬平方公里的土地有四分之三是山區，真正的平原地帶不到3萬平方公里.日本最重要的工商業都在這裡，這裡人口有9千萬。也就是說，日本主要的經濟、製造業、商業、金融業，甚至包括水稻種植都在沖積平原上，包括東京附近的關東平原和九州沿海地區。關鍵的問題是，如果發生大型海嘯，這些地區可能大部分都會被衝擊或者是被淹沒。其實日本就是在海嘯的威脅中成長起來的國家。日本的工筆畫很有名，叫做浮世繪，裡面最有名的畫作就是巨大的海浪淹沒了富士山。英文中的海嘯這個詞，Tsunami（Tsu.na.mi蘇納米）就是從日語中來的。其實世界上大部分國家的語言，海嘯都用（Tsu.na.mi蘇納米）。因為受海嘯的影響最大的國家，就是日本。歷史上日本有記載的大型海嘯有四五十米高，日本經濟、社會基本被摧毀。但這一次如果日本發生同樣的巨大海嘯，恐怕全球都要受到巨大的衝擊。 郭君表示，當然不是說海嘯就直接衝擊到別的國家去了，而是全球經濟受到衝擊。日本是世界經濟規模排第三的國家，這個不說。關鍵是，現在全球經濟最大的成長點是高科技，半導體，現在大家都盯著臺灣，因為臺灣生產的高階晶片佔全球八成以上。但實際上，晶片生產是由全球產業鏈來支撐的，其中，有很多生產的晶片設備和原料都來自日本。比如說生產高級晶片的矽晶片，七成左右來自日本；還有晶片製造中的化學清洗液體，八成也來自日本，還有惰性氣體也是晶片產業的必需品，也大部分來自日本。而這些公司的工廠，很多都在沿太平洋沿岸的工業區之內。 郭君說，即使是這些企業不受影響，沒有被淹沒掉，但電力和供水系統受到的影響會怎樣？還有就算生產出來，產品運出去的公路和碼頭呢？如果受到大海嘯的破壞，這些都會受到很大的影響。實際上在2011年311大地震，全球半導體就已經受到打擊。如果再來一個超級地震，加上一個超級海嘯的話，那全球經濟將受到巨大的衝擊。 新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足於華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界精英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。