国际市场疲软，国内竞争加剧，中国三大航空公司上半年集体亏损

中国主要国有航空公司今年上半年都出现亏损，亏损的原因是国际旅行复苏力度低于预期、国内市场供大于求，以及全球航空运力恢复加剧了市场竞争。 中国三大航空公司是中国国际航空公司、中国南方航空公司和中国东方航空公司。它们上次公布获得盈利的年度财报还是在新冠病毒大流疫爆发之前的2019年。 中国三大国有航空公司排名第一的国航周四（8月29日）报告说，该公司上半年净亏损27.8亿元人民币（约合3.92亿美元），较去年同期亏损34.5亿元有所收窄。 南航上半年净亏损12.3亿元，少于去年同期的29亿元亏损。这家总部位于广州的航空公司第一季度实现利润7.6亿元人民币。 国航表示，上半年国际客运量增长，航空旅行人数超过2019年疫情前水平的80%。但该公司表示，其传统的“优势”北美航线恢复速度较慢。 自由亚洲电台引用中国独立金融学者贺江兵的话说，在国内方面，消费者没有钱导致消费降级，国内航空公司打折很凶，旅游旺季穷游的比较多，人们都不肯花钱。 在国际上，贺江兵说，外国人来中国的人数锐减，减幅非常明显，特别是《国安法》实施后，有些国家像美国、台湾都相继发出旅游警示，对外国人或者来自境外的游客产生负面影响。 全球最后信赖的航空分析公司睿思誉（Cirium）和总部设在中国合肥的航空数据提供商飞常准（VariFlight）发布的航班时刻表数据显示，目前中美之间的航班数量约为2019年的五分之一，影响两国航班恢复的主要原因是政治问题和需求低迷。 国航表示，“由于国际航线尚未全面恢复，宽体飞机只能在国内飞行，这加剧了国内飞机供应过剩的问题。” 总部位于上海的东方航空公司将于周五晚些时候公布今年中期业绩，该公司上个月公布的预测是，上半年亏损金额可能会高达29亿元人民币。 自2023年取消抗疫限制措施以来，中国出境旅行人数在持续恢复，但由于经济不景气和游客为节省费用选择国内旅游，中国出国旅游复苏的程度低于市场预期。 睿思誉的数据显示，七月份中国出境航班数量比2019年同月减少了23%，而国内航班数量则增加了15%。同期，中国的航空公司在国际航空市场的份额有所增加，而外国竞争对手的份额则相对减小。 随着飞机重返天空，全球座位和旅行需求之间的不平衡现象逐渐趋于平衡，但全球航空公司的票价和盈利能力都在走软。 汇丰银行分析师在六月份的一份报告中表示，随着航空运力和签证需求都在改善，他们预计中国出境旅游会继续复苏，“但随着游客走出国门，国内旅游市场的压力可能会进一步增加”。 （本文内容依据了路透社的报道）