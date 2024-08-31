史上最忙勞動節！估1700萬人過美國機場安檢 創紀錄

暑假結束了，但全球旅遊潮不見退燒趨勢，尤其在美國，這周末又要迎來勞動節假期，隨著汽油、機票價格，都比去年顯著下滑，美國運輸安全管理局已經預估，今年會是史上最繁忙的勞動節假期；但當局也提醒民眾多點耐心，包括被駭客攻擊的機場還在收尾、知名景點實施限水、以及一場航空業罷工正醞釀當中！ 全美各地機場嚴陣以待，準備在這周末迎接，可能會是史上最忙碌的勞動節假期旅遊人潮。 網路旅行社Kayak科技高級副總裁 凱勒(Matthias Keller)：「我們認為機場會非常繁忙，也看到大家想趁著夏季衝最後一波旅遊。」根據美國運輸安全管理局，從8月29日到9月4日，預估將有1700萬人通過機場安檢，等於經由空中移動的旅客人數，會比去年同期高出8.5%；地面的運輸量同樣可觀。全美汽車協會AAA發言人 狄亞茲(Aixa Diaz)：「相較去年的勞動節假期，國內旅遊成長了9%，這是根據全美汽車協會的預訂數據，而國內旅遊的花費也降了2%。」特別是現在出遊的經濟負擔，已經不比往常大，包括主要開銷的普通汽油價格，預估這周末會降到每加侖3.27美元，遠低於去年同期的3.81美元。網路旅行社Kayak科技高級副總裁 凱勒：「我們看到國內外機票價格都出現下降。」根據美國勞工部統計局，七月的機票價格，比一年前降了將近3%。全美汽車協會AAA發言人 狄亞茲：「整體來說，就是很驚訝看到想旅遊的人這麼多。」至於大家都跑哪去玩？全美汽車協會列出了華盛頓州的西雅圖、佛州的奧蘭多，以及阿拉斯加州的安克拉治，都是當前熱門的旅遊首選。網路旅行社Kayak科技高級副總裁 凱勒：「但我們建議要在接下來幾天出遊的每一個人，真的要有多點耐心。」像是名列其中的西雅圖，主要的塔科馬國際機場電腦系統，才剛在上週六遭到網路攻擊，一直到這周四，當局都還在試圖恢復正常運作。西雅圖塔科馬國際機場飛航經理 萊特爾(Lance Lyttle)：「被影響最大的會是飛國際線的旅客，和飛行量少的航空公司，這些航空公司無法在當機的時候，連上我們通用的上網系統。」同為主要航空樞紐的芝加哥歐海爾國際機場，則正在醞釀一場罷工。聯合航空空服員聯盟主席 迪亞茲(Ken Diaz)：「99.99%都投下同意票！」一群空服員激動地喊出投票結果，宣布取得罷工權，全因不滿他們所服務的聯合航空，最新公布的第二季獲利大增23%，賺了大把銀子卻沒與自己員工同享。代表聯合航空的空服員工會主席 尼爾森(Sara Nelson)：「我們能在任何地點、時間發動罷工，可以是郊外的單一罷工，也可以癱瘓整座歐海爾機場。」聯合航空共2萬8千名空服員，過去八個月來持續在跟公司協商，盼能談成雙位數的加薪幅度。聯合航空空服員聯盟主席 迪亞茲：「我們已經談判三年，進展卻微乎其微，跟這間靠著前線員工賺取數億元的企業。」這也是2005年破產談判以來，聯合航空的空服員首次就罷工授權進行投票。代表聯合航空的空服員工會主席 尼爾森：「我們有些人住在車子裡，是時候處理這狀況了。」不只交通樞紐，位在亞利桑那州，以震撼自然景色著稱的大峽谷國家公園，也出包。遊客：「我們是昨天(28日)到的，被告知在南緣的兩晚住宿變成一晚。」遊客：「我決定把它變成冒險，我的車上已經有一個睡袋。」飯店臨時宣布關閉，讓外地遊客不得不變更計畫，因為當地唯一的水管管線爆裂，無法供水到南緣或北緣，目前還在實施限水。旅遊計畫被打亂的民眾，還有這些人。旅客：「我們要去羅馬，我們現在本該已經在飛機上的。」旅客：「我本該在10分鐘後飛往地拉那，但我不覺得能成行。」荷蘭第二大機場埃因霍溫機場，在周三全面停擺，至少取消14個航班，多架航班延遲，原因則是荷蘭國防部的網路系統發生故障，直接影響到這座軍方、民間合用的機場。全球旅遊潮不見退燒跡象，但澳洲的國家航空公司澳洲航空，卻在周四公布年度獲利大減16%到20億8千萬澳幣，澳洲航空執行長 哈德森(Vanessa Hudson)：「我們的業績比去年還低，主要由三件事構成，更低的機票價格、對顧客更好的投資以及更低的貨運營收。」儘管如此，澳洲航空還是宣布了4億澳幣的股票回購計畫。