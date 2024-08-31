開箱「南港老爺行旅」水肺潛水考證團！全包式行程CP值超高，I人友善錯過會後悔

雖然已經踏入秋天的季節，但對喜歡大海的潛客來說，依舊還能抓住北海岸最佳潛季的尾巴！南港老爺行旅今年和鬥陣潛水攜手合作，推出CP值超高的「岬灣潛水考證團」，超級適合想要學水肺潛水卻懶得規劃新手小白，快點一起加入潛水的大家庭吧。 by Rose Tai- 2024/08/30 更新 Photo / 老爺酒店集團、RT 「老爺酒店集團」2022年起每年推出兼具深度人文與趣味的「老爺式旅行」企劃，帶著旅客一起認識我們腳下的這塊土地，不再來去匆匆，而是能夠放下腳步用心體會台灣的美麗和獨特，今年主題以「破框」為靈感，打造8條戰體能極限、勇氣及冒險的主題遊程。 除了今天小編要帶大家一起體驗南港老爺行旅的「岬灣潛水考證團」外，還有礁溪老爺酒店的「挑戰從101徒步至礁溪」、台南老爺行旅的「拜師國寶級歌仔戲大師」、北投老爺酒店的「台版四國遍路」、台東知本老爺酒店的「達魯瑪克部落獵人體驗」，每1條都具有其特色。 南港老爺行旅 X 鬥陣潛水｜亮點1. 一條龍服務好貼心 對於許多想要考潛水執照的人來說，如果不會開車又住得太遠，絕對是讓人想要打退堂鼓的一大因素，再加上潛店水準參差不齊，新手小白要如何找到可靠又專業的教練，也是一大難題～小編看過許多身邊玩潛水朋友的案例，因為一開始沒有學好技巧和知識，就算拿到了潛水證照，之後還是要多花錢惡補，不然下水後連踢水都踢不動。 南港老爺行旅看準潛水商機，認為身為海島國家的台灣大海資源豐富，從南港出發不塞車的話半小時就能抵達北海岸，特地貼心打造了食衣住行都包辦的一條龍行程，藉由這樣的企劃不但可以讓更多旅客認識海洋，也能夠提高我們對於大海的愛護之心。 南港老爺行旅 X 鬥陣潛水｜亮點2.