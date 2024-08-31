秘鲁外长：拜登、习近平将出席利马亚太经合组织峰会

秘鲁外交部长冈萨雷斯-奥莱切亚（Javier Gonzalez-Oleachea）星期四（8月29日）表示，美国总统乔·拜登（Joe Biden）和中国国家主席习近平都将出席定于11月15和16日在秘鲁首都利马举行的亚太经合组织峰会。 据路透社报道，冈萨雷斯-奥莱切亚在记者会上表示，“秘鲁高度重视美国总统乔·拜登阁下出席亚太经合组织峰会，这不仅是因为他的全球领导力，还因为美国是秘鲁的高层盟友。” 冈萨雷斯—奥莱切亚还说，11月15日峰会开始前，有至少两位国家元首对秘鲁进行正式访问，而“习近平主席将于11月17日开始进行国事访问。他的访问日程将由政府通过外交部精心制定，我们将为每一次访问提供最高礼遇。” 冈萨雷斯—奥莱切亚是在和美国国务院主管经济增长、能源和环境的次国务卿荷西‧费南德兹（Jose Fernandez）共同签署加强两国矿业合作的仪式上发表这番讲话的。 秘鲁总统迪娜·博鲁阿尔特（Dina Boluarte）今年六月对中国进行了国事访问，并会见了习近平。据中国官方通讯社新华社报道，两人共同见证签署《中华人民共和国政府和秘鲁共和国政府2024年至2029年共同行动计划》以及经贸合作、数字经济、科技创新、检验检疫、新闻媒体等领域多项双边合作文件。双方还宣布实质性完成自由贸易协定升级谈判。 路透社的报道说，博鲁阿尔特当时还邀请习近平参加今年11月秘鲁钱凯大型港口正式投入运营的仪式。这个港口是由中国国有企业中远海运集团有限公司承建的。 同样在周四(8月29日)，美国国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)在北京会见了中国国家主席习近平。习近平和沙利文在会谈中都表示，两国目前依然愿意管控和稳定双边关系。 这是沙利文首次以美国国家安全顾问的身份访问中国。在这次访问中，沙利文先后与中国外长王毅和中共军委副主席张又侠举行了会晤。 白宫在沙利文与习近平会谈后发出的简报说，这次会谈是“维持两国沟通渠道和负责任地管理美中关系的持续努力的一部分”。双方讨论了进一步落实拜登和习近平在去年11月旧金山峰会上做出的承诺，包括禁毒、军事通信、人工智能安全和风险等。 白宫简报说，双方还讨论了台海两岸问题、俄罗斯对乌克兰的战争以及南中国海问题。“双方欢迎为保持开放沟通渠道所做的持续努力”，包括在未来几周内拜登和习近平通话的安排。 美中两国政府目前还没有证实拜登和习近平两人将在利马亚太经合组织峰会期间会面的消息。但是美国国家安全顾问沙利文周四在北京举行的记者会上表示，拜登和习近平在亚太经合组织峰会或20国集团峰会期间会面是“很自然的”事情。 “拜登总统和中国国家主席习近平很可能都将出席今年晚些时候的亚太经合组织峰会和20国集团峰会。我没有任何关于拜登总统的旅行或可能发生的会议的消息要宣布，但他们很可能都会出席。如果他们都出席，他们有机会和对方坐下来是很自然的事情。因此，我们要等待确认或公告，但我认为指向这个方向的事情似乎合乎逻辑且合理，”他说。