9大名店優惠懶人包！「獺祭清酒」免費喝 長榮酒店一泊二食超划算

又到了9月開學季，雖然狀態要收心，但最好的療癒方式莫過於享受美食了！《食尚玩家》與多個品牌合作獨家優惠，包括馬祖奶茶手搖飲5折、港式美食買300送100，以及韓式炸雞免費吃等超多好康，數量有限，趕快手刀收藏吧！ 免費加入APP搶好康 01.馬祖奶茶：５折喝手搖飲 《食尚玩家》結合APP機制每週都會與各大品牌配合，推出超值的優惠好康，至今已合作超過百大品牌。民眾只要免費加入APP會員，就有機會得到像是買一送一的服務，抗通膨省荷包，相當划算。 慶祝新店開幕，連鎖手搖飲品牌「馬祖奶茶」與《食尚玩家》APP合作獨家優惠，於8/27～9/16推出「仲夏冬瓜野梅、西柚紅心冰茶５折」的活動，提供2000張優惠券。《食尚玩家》APP會員只要於「馬祖奶茶」全台指定15家門市（洽優惠卡內容），消費新品仲夏冬瓜野梅（60元）或西柚紅心冰茶（65元）２擇１，即可享５折優惠，兌換期限到9/30，每人每帳號限兌換１組。【內文請點我】 02.繼光香香雞：雞肋排買一送一 03.點八小食：滿300折100 04.朋月栻-韓吃一隻雞：免費送韓式炸雞 05.里長台灣鯛：點鍋送鯛魚片 06.D.D.C. Dhyana De Cyber Bistro：送700元獺祭 07.森森燒肉：360元伊比利黑豚豬免費送 08.綠舞國際觀光飯店：送5,000元優惠 09.礁溪長榮鳳凰酒店：方案總價值逾２萬元 「繼光香香雞」也與《食尚玩家》APP合作獨家優惠，於8/31～9/20推出「銷魂雞肋排買一送一」的活動，提供1000張優惠券。《食尚玩家》APP會員只要前往繼光香香雞全台各分店（除台北西門、板橋環球、台中清水不提供），購買銷魂雞肋排即可享買一送一（價值90元），兌換期限到9/30，每人每帳號限兌換乙組。【「點八小食」與《食尚玩家》APP合作獨家優惠，於9/4～9/24出「消費滿300折100」的活動，提供1000張優惠券。《食尚玩家》APP會員只要前往「點八小食」台北車站店（K區地下街）、台北三創店，消費滿300元，即可折100元，兌換期限到10/15，每人每帳號限兌換乙組。【「朋月栻-韓吃一隻雞」與《食尚玩家》APP合作獨家優惠，於8/31～9/20推出「點鍋送韓式炸雞」的活動，提供1000張優惠券。《食尚玩家》APP會員只要前往朋月栻-韓吃一隻雞三家分店：台北微風信義店、新北新莊本店、朋月栻-韓雞村宜蘭店，凡點鍋即贈送洋釀或辣味韓式炸雞乙份（價值最多358元），兌換期限到10/15，每人每帳號限兌換乙組（每桌限換乙份）。【「里長台灣鯛」與《食尚玩家》APP合作獨家優惠，於8/21～9/10出「點鍋送120元鯛魚片」的活動，提供1000張優惠券。《食尚玩家》APP會員只要前往高雄的「里長台灣鯛」點里長好客鍋（380元），即可贈送鯛魚片乙份（價值120元），兌換期限到12/31，每人每帳號限兌換乙組。【「Dhyana de Cyber」與《食尚玩家》APP合作獨家優惠，於8/18～9/7出「消費送獺祭