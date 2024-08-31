史上最忙勞工節 美1700萬人機場過安檢破紀錄 【新唐人北京時間2024年08月31日訊】9月2日，是美國的勞工節，也標示著今年夏季旅遊旺季邁入尾聲。數據顯示，今年美國人的旅遊熱情高漲，勞工節長週末的國內旅行人次將比去年激增9%。 本週的勞工節長週末，是很多人在夏季結束前遊玩不可多得的機會，在亞特蘭大的機場，擠滿了出行的民眾。 遊客Theresa Watkins：「希望海關預檢不會太糟糕。我是這樣計劃的，還有提早到達，盡可能早到機場。」 哈茨菲爾德-傑克遜國際機場媒體關係經理Alnissa Ruiz-Craig：「我們習慣於像勞工節、國慶日、感恩節這樣的繁忙旅行時期，所以我們一直為這種大量的客流做好了準備。」 根據美國運輸安全管理局信息顯示，從8月29日到9月4日，預估將有1700萬人通過機場安檢， 會比去年同期高出8.5%。 Kayak技術高級副總裁Matthias Keller：「我們認為機場會非常繁忙，我們還看到人們利用夏天的機會在夏季結束前進行最後一次旅行，而目的地主要以國內旅行為主。」 而陸地的運輸量同樣可觀，根據美國汽車協會（AAA）的預訂數據，今年美國人的旅遊熱情高漲，其中，西雅圖、奧蘭多和阿拉斯加的安克雷奇，是美國排名前三的目的地。 AAA 發言人Aixa Diaz：「AAA 的預訂數據顯示，今年勞工節國內旅行增加了 9%。所以與去年相比，今年勞工節國內旅行的人會更多。」 對許多家庭來說，勞工節假期是開學前的最後一次「狂歡」，成百上千萬的家庭會在長週末期間自駕遊。好消息是，今年公路旅行的汽油成本較低。去年全國平均油價為每加侖 3.81