長週末遊大峽谷？ 園區內旅館全面停止過夜 【新唐人北京時間2024年08月31日訊】正值勞工節長週末，大峽谷國家公園內的所有旅館突然宣布，因為輸水系統出現問題，假期期間，遊客都必須離開公園，在外尋找過夜的住宿。帶您了解。 大峽谷國家公園壯麗的天然美景，讓各地遊客慕名而來。沒想到，正值最繁忙的勞工節假期，園區內唯一的輸水管道，發生一系列故障，旅館因此停止過夜住宿，遊客也被迫改變行程。 遊客Sharon Ellison：「我們五個人今晚在這裡有預訂。我們要清理一下。從週日起我們就沒有洗澡了。 我們想要洗個澡，我們打算呆在旅館裡。門上有一張標語牌。」 遊客Fred Jernigan：「上面寫著，你運氣不好。是的，不提供住宿。」 德州奧斯汀遊客Clint Blake：「昨天來到這裡，我們被告知我們在南緣的兩晚住宿現在變成了一晚住宿。」「我看過水從峽谷側面噴湧而出的照片。 只是我們不知道情況惡化的這麼快。」 不少旅客對突如其來的通知感到錯愕，但也有旅客放寬心坦然以對。 遊客Barbara Badger：「一年前的這天，我先生過世了，幾週前，我決定在大峽谷度過這個週年紀念日。所以我就訂了旅館。」「我決定把這當作一次冒險，我已經在車上放了一個睡袋。」 大峽谷國家公園表示，雖然園區內的特許旅館（El Tovar, Bright Angel Lodge,