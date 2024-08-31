24岁的俞斌，浙江南浔人，曾在上海担任商业顾问。他因参与“白纸运动”被拘留过三次，来到英国后便申请了政治庇护。俞斌称自己的选择并非出于经济原因，而是源于他对中国中国政治环境的深深失望。 “封城期间的高压政策让我对体制感到绝望。” 他在接受美国之音采访时提到，上海的封城和高压政策让他感到极度压抑，而乌鲁木齐火灾事件后，全国各地的抗议更是成为他决定离开中国的关键点。 “看到乌鲁木齐火灾后那么多人站出来，喊出‘习近平下台’的口号，我明白自己不能再继续生活在这种环境下了，” 俞斌说。 尽管在英国的生活条件远不如在中国时的舒适，但他认为自由和表达权利是值得为之奋斗的。 庇护者动机转变：从经济到政治 根据联合国难民署的数据，自2012年习近平上台以来，到英国申请庇护的中国人人数从2012年的798人增至2023年的2384人。在疫情旅行限制放开的2022年，人数曾达到2747人。观察人士指出，在申请庇护的人数增长的同时，庇护者的动机也从单纯的经济考虑转向了对政治和社会自由的追求。 在英国从事移民法律工作的黄华，见证了过去二十年来中国庇护申请者动机的转变。黄华回忆道，在1990年代末和2000年代初，申请庇护的中国人多来自福建省。他们通常通过非法手段进入英国，目的是为了摆脱经济困境。这些早期的庇护申请者大多并非因为政治原因，而是为了获得在英国工作的合法身份，以改善经济状况，包括偿还偷渡费用。 “那些年，申请庇护对他们来说更多的是一种谋生手段，”黄华说。“他们报难民并不是因为政治迫害，而是为了获得合法身份，好在英国打工赚钱。” 但他指出，近十年来，申请庇护的中国人群体构成发生了显著变化。如今，越来越多的申请者来自中国大陆的中产阶级，尤其是年轻的知识分子和专业人士。他们的动机逐渐从单纯的经济目的转向了政治和社会自由的追求。 “现在的申请者越来越多地基于政治原因，”黄华解释道。“他们不再只是因为经济困境或单纯为了赚钱而选择申请庇护，而是出于对中国中国政治环境的不满，以及对个人自由的追求。” 这些申请者往往在中国中国有过较好的生活条件，但对日益严峻的政治压迫和社会控制感到失望，从而选择离开中国，寻求一个更自由的生活环境。 为了下一代不被中共洗脑 子女的未来成为许多中国家长选择离开中国的主要原因。来自东北的曾女士已经在英国生活了十年，目前在唐人街打工。她指出，虽然在英国的生活并不容易，但她仍然选择留下来，因为她相信这里的环境对孩子更有利。 “中国对教育和文化的控制越来越严格，我不希望孩子在那样的环境中成长，”曾女士告诉美国之音。她认为，尽管经济上有所牺牲，但在英国，孩子能够接触到更多元的思想和文化，不会被迫遭受单一思想的强制性灌输。 黄华的观察也佐证了这一趋势。他提到，越来越多的庇护申请者不仅是为了个人自由，更是为了给子女找到一个更自由的成长环境。他们担心子女在中国会受到政治洗脑，因此选择在国外定居。 “这些家长中很多人曾在中国拥有稳定的生活，但他们最终选择放弃这一切，为的是给孩子一个不受中共洗脑的更好的未来，”黄华补充道。 严酷清零政策的影响 政治压迫是越来越多中国人选择申请庇护的重要原因。许多人因在中国的社交媒体活动受到监控，甚至因为发表言论而被公安“喝茶”警告。黄华提到，他接触的很多庇护申请者都有翻墙上外网的经历，通过海外社交媒体了解外界信息，因而成为政府的“关注对象”。