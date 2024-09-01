教宗将展开具挑战性的亚太之旅 中国议题暗中浮现

罗马天主教教宗方济各(Pope Francis)将自星期一(9月2日)开始为期12天的亚洲和大洋洲之旅，他将走访印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡。这次亚洲行也正值梵蒂冈与中国将续签主教任命协议之际，美联社报道指出，教宗有机会再向北京伸出橄榄枝。 教宗的这次旅行将是他任内最遥远且最具挑战性的出访，无论是访问天数还是行程的距离，都是有史以来最长的教宗之旅之一。 对于即将年满88岁、需要使用轮椅的方济各来说，这无疑是个巨大的挑战。他在年轻时因呼吸道感染失去了部分肺叶，去年在医生指示下，他还不得不在最后一刻取消参加联合国气候大会的计划。 尽管如此，方济各坚持推进这次本应在2020年进行、因新冠疫情推迟的访问。访团成员包括一支医疗团队，并在当地安排必要的健康预防措施。不同以往的是，方济各的个人秘书也纳入了通常由枢机主教、主教和安保人员组成的代表团中。 美联社报道，这次出访令人联想到已故教宗若望保禄二世的标志性访问，他也曾到访这四个国家。 通过重温若望保禄二世的足迹，方济各彰显亚洲对于天主教会的重要性，也强调这个复杂的地区体现了他作为教宗的核心优先事项，包括宗教之间和文化之间对话、环境保护以及注重经济发展的精神维度。 亚洲是少数天主教会信徒人数和使命仍在增长的地区之一。 方济各预计于星期二(9月3日)抵达印度尼西亚。在旅程首站，方济各将与大伊玛目纳萨鲁丁·奥马尔(Nasaruddin Umar)一起参观雅加达的“友谊隧道”并签署联合声明。这条隧道连接了印尼最大的伊斯蒂克拉尔清真寺和天主教大教堂，是表明宗教和谐共融最好的象征。 梵谛冈圣座新闻室表示，教宗也将为巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡带去“安慰或鼓励的话语”。 方济各2013年当选教宗时曾表示，天主教会需要前往“边缘地带”，服务那些最需要神恩慰的人，此次访问正是实践其使命。巴布亚新几内亚近来遭遇严重的山体滑坡和部落斗争，受到重创；葡萄牙前殖民地东帝汶则因为独立战争而伤痕累累，在22年内有将近四分之一的人口死亡。 出访正值梵中主教任命协议续签前一个月 此外，此次访问时机敏感，因为梵蒂冈将与北京续签2018年的主教任命协议。这份协议的目的是缓解效忠于教廷的中国地下教会和官方爱国天主教会之间的长期分歧。该协议于2022年续签两年。 方济各曾多次利用出访向中国传递友好信息，无论是在飞越中国领空时发出问候电报，或是通过间接举动向中国人民表达友谊，都是其努力改善与中国关系的举措。 在有众多华裔人口的新加坡，方济各将再次有机会向北京伸出橄榄枝。 上周，中国政府正式承认95岁的石洪祯为天津教区主教。梵蒂冈发表声明，对这一事态发展表示“满意”，并说这是“梵中多年对话的积极成果”。 今年6月，梵蒂冈国务卿彼得罗·帕罗林(Pietro Parolin)重申教宗希望有一天能访问中国的愿望。方济各并呼吁为中国人民祷告，被认为表达了与北京提升关系的期待。 然而，方济各抵达新加坡后，也将不可避免地触及南中国海争端的复杂话题。随着中国在该地区的存在感日益增强，梵蒂冈与中国的关系势必将持续受到关注。