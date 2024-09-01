泰国饱受中国价格战及不法活动双重冲击

台北 — 泰国政府宣布将加强执法，以遏制中国廉价进口商品对泰国制造业的威胁。观察人士指出，泰国的电商、电动车、餐饮和旅游市场正面临来自中国低价产品的直接竞争，当地中小企业受到严重冲击，主要原因可能是中企正在利用泰国“洗产地”，来规避欧美的制裁关税。 《曼谷邮报》（Bangkok Post）星期三（8月28日）报道，泰国看守商业部长普谭（Phumtham Wechayachai）表示，政府将成立一个特别工作小组，严格执行现有法规，以遏止廉价中国进口商品威胁制造业和本就疲软的经济。 普谭说，“我们不会歧视任何国家，但是如果现行规范无法解决这些问题与社会的关切，我们将准备好做出调整。” 显然，泰国政府的这项举措旨在回应当地工商界的担忧。泰国工业联合会（FTI）先前警告，廉价中国商品在当地恐造成“海啸”，光在去年，就导致近2千家工厂关闭。 泰国汇商银行经济与商业研究中心（SCB EIC）预测，今年泰国经济将因旅游业和出口成长2.6%，但同时也受到制造业的拖累。 2024年上半年，泰国工业产值相比去年同期减少2%。 普谭对记者表示，政府将成立一个由28个机构组成的工作小组，每2周举行一次会议，以审查和修订法规，防止非法商品流通，并将“更广泛地使用现有措施”。普谭补充表示，这些规定将符合全球贸易规则。 对此，泰国法政大学商学院学者帕维达（Pavida Pananond）分析，目前低价中国商品或中资，主要集中在泰国的电商、电动车、餐饮和旅游市场等直接面向消费者的领域、以及在供应链等未直接面向消费者的领域。帕维达说，虽然中国投资让泰国的外国直接投资（FDI）增长，但同时也让当地许多中小企业无以为继。 中国电商大举进驻 泰中小企面临生存危机 帕维达告诉美国之音： “目前，中国产品在许多西方市场都面临限制，所以这些中国产品自然会瞄向特别像是东南亚等新兴市场。这些市场将面临与中国廉价产品直接竞争的风险，而这从长远来看，会对泰国经济产生更大的冲击。” 像是在数位商务领域方面，中国电商平台Temu（特木）上月进军泰国，但观察人士忧心，价格低廉的中国商品透过特木大量送往泰国，将导致不公平竞争、供应链中断，或是导致失业率上升等问题，因此受到当地企业甚至是消费者的强烈反对。本月下台的泰国前总理赛塔·塔维辛（Srettha Thavisin）先前曾表示，已经要求相关部门调查，特木是否遵守相关法规及是否缴交该缴的税。