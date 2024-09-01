全台最大日式祭典就在礁溪山形閣！泡美人湯溫泉、「手碟」療癒身心靈

該是時候款待自己了！礁溪山形閣溫泉飯店舉辦第五回「山形祭」，能在豐富的期間限定活動、館內提供的「礁溪美人湯」找回身心平衡，亮點一次整理好。 by Benny- 2024/09/01 更新 Photo／山形閣 Yamagata Kaku 由福泰飯店集團打造、2019年開幕的「礁溪山形閣温泉飯店」，在每年夏季都會舉辦全台最大且純正的日式祭典「山形祭」，以豐富活動、打卡造景讓住客擁有如置身日本的美好氛圍。即日起展開2024年第五回「山形祭」，帶領大家以更深度方式沈浸度假的緩慢步調，並在館內設施及特色體驗中為身心再次充電。 以木質、石材交織出的舒心空間 距離礁溪轉運站、礁溪火車站步行距離約5分鐘的「礁溪山形閣温泉度飯店」，擁有能遠眺蘭陽平原的地理優勢，一走入大廳便能感受由日本山形縣、溫泉、噶瑪蘭族原民文化交織出的悠閒氣息，更特別設置展示空間擺放山形縣特產與文化工藝。122間客房面積落在10~25坪，並都以大量木質、石材打造放鬆的舒心風格，還設有獨立泡湯池，不出房門也能好好享受在地的「礁溪美人湯」。 第五回「山形祭」亮點活動一次看 歷經前幾年的活動吸引不少旅客前往朝聖後，2024年「山形祭」以「寧瀞之旅」為主題，要呈現這座白雪及溫泉的故鄉「山形縣」為人著迷的自然空靈之美！除了在一樓大廳設置北國纜車打卡點、療癒系插畫家Amily的主視覺作品，歡迎住客換上浴衣，拍下宛如置身雪景的美照。 每年都是招牌活動的「傳統花笠舞」，會於每天下午1~5點的每個整點上演。這是山形縣從古流傳至今重要文化資產，在台灣也能一覽風采！另外還有浴衣、劍玉、將棋、日本娃娃繪畫、清酒試飲、頌缽、瑜珈等多種體驗。而特別推薦每天兩場的「手碟」體驗，這個2000年發明的打擊樂器，被譽為「世上最療癒的樂器之一」，由兩個半球鋼模組成，須透過指腹與指節敲打發出樂音，其空靈、溫暖又舒適的頻率，讓平日繃緊神經的人們獲得平靜與放鬆。 泡「礁溪美人湯」療癒身心 造訪礁溪怎能不泡湯？「礁溪山形閣温泉度飯店」提供有「礁溪美人湯」的碳酸氫鈉泉水，不論是待在客房內就能恣意享受，又或是在2樓的獨立大溫泉浴池徹底放鬆！這裡以潔凈、明亮、精緻的空間設計，傳遞著山形縣的道地氛圍，並禁止12歲以下兒童進入，可以好好不同溫度的寬敞池子中，享受短暫寧靜的泡湯體驗。館內3樓則設置健身房、沙瓦那電競場、文創手作專區及瑜珈體驗教室，不同族群需求都能全力滿足。 山形閣溫泉飯店 Yamagata Kaku 地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段187號