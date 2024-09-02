中国在非洲的五个重要“一带一路”项目

中国誓言加强其庞大的“一带一路”全球基础设施倡议，并在星期三北京开始的非洲领导人峰会之前承诺开展“高质量合作”。 中国商务部说，非洲已成为“一带一路”倡议的重要地区。中国2013年到2023年在非洲签署了价值超过7000亿美元的合同。 但中国在非洲的投资受到批评人士的抨击，他们指责“一带一路”倡议使各国背负高昂债务或资助破坏环境的项目。 法新社审议了五个在非洲的重要“一带一路”项目。 肯尼亚未完成的铁路 肯尼亚标准轨铁路由中国进出口银行融资修建，连接首都内罗毕和港口城市蒙巴萨，2017年开通以来已经将旅程时间从10小时缩短到4小时。 铁路造价50亿美元，是肯尼亚60多年前独立以来最昂贵的基建项目。 但二期连接乌干达的铁路建设从未实现，因为两国挣扎偿还贷款。 项目也出现腐败指称，环保人士对这条铁路穿越一个野生动物公园提出质疑。 肯尼亚总统威廉·鲁托(William Ruto)去年要求中国提供10亿美元贷款并重组现有债务，以完成其它停滞的“一带一路”项目。 肯尼亚接受中国的贷款已经超过80亿美元。 吉布提港口设施 中国2016年在吉布提建立了首个永久性海外海军基地，并帮助这个东非国家开发附近的多哈雷多用途港口。 这个据报耗资5亿9000万美元的军事基地位于红海和亚丁湾之间的战略位置。 北京说，该基地用于海军舰艇补给、支持地区维和和人道主义行动以及打击海盗，但由于基地靠近一个美国军事基地，引发间谍担忧。 与此同时，多哈雷码头由中国招商局港口控股有限公司部分所有，但在吉布提政府从阿联酋迪拜环球港务集团(DP World)手中取得该集装箱码头的控制权后，招商局港口控股有限公司获得了这个码头23.5%的股份，引发关注。 迪拜环球港务集团称它被迫退出，以便招商局集团接管。 非洲最长的悬索桥