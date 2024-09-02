威尼斯影展台灣專場圈粉 導演笑稱「來台會離不開」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者黃雅詩威尼斯2日專電）台灣多項「沉浸式」創作入圍威尼斯影展，大會今天舉辦台灣專場介紹，幾位導演妙語如珠、當場圈粉。來台逾30年的美籍導演郭文泰笑稱，藝術家到台灣發展要小心「台灣太神奇」，他來學中文竟變成待一輩子。 唯一挑戰「戶外演出」沉浸式作品的台灣導演周東彥，被主持人問到為何想這樣做，他直言「想讓自己日子更難過」，也引起全場大笑。他隨後正經補充，其實他是想挑戰VR頭顯的極限，告訴大家即使在這種炎熱天氣下，仍能做到戶外表演。 台灣今年共有5部自製或跨國合製作品，入圍威尼斯影展沉浸式內容（Venice Immersive）競賽單元，大會今天傍晚舉辦「面對創作者」（Meet the Creators）台灣專場活動，由大會共同策展人雷爾哈克（Michel Reilhac）主持。會場旁並準備雞尾酒、小點讓聽眾享用，營造聽眾與作者邊吃邊談內心話氣氛，場面輕鬆逗趣。 參與分享者包括「寂靜」作者、河床劇場導演郭文泰（Craig Quintero），「放開你的頭腦」作者、狠劇場導演周東彥，還有台法合製作品「玉山守護者」的韓國導演權河允（Hayoun Kwon），以及台法合製作品「漫步源雨㵵」的法國導演普菈達（Mathieu Pradat）。 「寂靜」是郭文泰三部曲作品的最終章，前兩部是「遺留」、「彩虹彼端」。他表示，他的沉浸式作品不是「敘事性」，不像直接描述一個羅密歐與茱麗葉的故事，他想做的是透過體驗，觸動觀眾的情感與感官刺激，因此每個觀眾都可以做出不同詮釋，不必有標準答案，甚至曾有觀眾天馬行空地向他表達，看了影片聯想到「外星人」。 談到與台灣的深厚淵源，郭文泰說，他1992年初次到台灣，當時只是得到一筆獎學金，想來台進修中文9個月，後來延期多待2年、3年，最後竟變成旅居台灣32年。 郭文泰向現場藝術家笑稱，台灣是很神奇的地方，「想去台灣短期旅行要小心點，你可能會待一輩子。」他接著表示，他的警告是玩笑話，但台灣真的很神奇，不只適合旅遊，對藝術家來說很棒，圈子雖然不大，但大家都會同心協力、互相合作。 「放開你的頭腦」是讓觀眾戴上VR頭顯進入虛擬世界，在其中受到現場舞者操控，隨音樂節奏擺動頭部，變成參與表演的群體舞者，顛覆「觀看與被觀看」的界線。 導演周東彥表示，他很想嘗試將「放開你的頭腦」搭配其他音樂編舞，例如到印度搭配寶萊塢音樂演出，會創造出怎樣的火花，或有人說如果搬到柏林演出，德國觀眾就不會接受指令控制，他很好奇這是不是真的。 「玉山守護者」的故事設定在20世紀初日本佔領台灣期間，描繪一段台灣原住民與日本人類學家之間難得的情誼，將關注焦點從國家轉移到個人，並且對「敵人」概念提出質疑。 韓國導演權河允說，在重建故事背景時，他使用台灣圖書館檔案庫的照片資料，這個故事原本在台灣並非很多人知道，她很高興透過影片分享，讓更多台灣人認識。