台南Cha Cha園區辦中秋低碳市集 腳踏車發電甩肉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者楊思瑞台南2日電）台南隆田Cha Cha文化資產教育園區將於14日至17日舉辦「會發電的中秋節」系列活動，安排低碳市集與零廢棄綠色展覽，還有親子踩腳踏車發電競賽，邀民眾「吃烤肉前先甩肉」。 台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，低碳宜居城市是台南市長黃偉哲施政目標之一，隆田Ch a Cha園區雖為文化場域，因鄰近火車站，積極提倡低碳旅行，鼓勵民眾可搭火車再租借共享式單車暢遊隆田。 謝仕淵指出，經由展覽、市集、體驗等不同活動，以寓教於樂的方式，將低碳生活、低碳旅遊融入民眾日常活動，加上主打親子友善，期待藉由此次活動拓展文資場域多元性與跨領域合作。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 隆田文資教育園區提供資料指出，此次以低碳生活主題辦理系列活動，除邀請多家知名美食店家參與低碳市集，15日並安排非洲鼓、馬來西亞24節令鼓及與漂流木樂器創作樂團等藝文表演，當天還設置腳踏車發電設施與零廢棄綠色展覽，親子可報名體驗踩腳踏車發電競賽，邀請民眾「吃烤肉前先甩肉」。 隆田文資園區指出，除了主題活動，民眾入園還可體驗園區常設展覽，包括北倉沉浸式劇場、南倉彈珠台、跳格子與小東倉考古展等。（編輯：謝雅竹）1130902