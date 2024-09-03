高級餐廳錢難賺 北京上海掀關店潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社台北3日電）鼎泰豐日前在中國華北等地關了14家店，引發關注。據報導，上海和北京已有多家高級餐廳關店。分析指出，高級餐廳比大眾餐飲還難賺錢，且經濟情況不好，這類高額消費更容易被削減。 南都週刊報導，今年以來上海已有多家高級餐飲（Fine Dining，一般指人均消費超過人民幣500以上的餐飲）陷入經營困境。 像是人均人民幣1580元（下同，約新台幣7110元），位於外灘18號的高端餐廳L'Atelier 18突然閉店，該商家留言回覆稱：暫停營業，進行內部調整，但餐廳被曝拖欠薪資和供應商錢款。 人均消費1900元以上的上海玉芝蘭、人均2300元的川菜天花板明路川等接連宣布停業。曾被稱為「上海最難預約餐廳」、一人880元的上海餐廳JEJU則是去年就關店。 紅餐大數據顯示，去年5月，上海人均客單價在500元以上的高級餐廳，占餐飲總門店數量的1.35%，約有2700多家。而到了今年7月，這個數字減少了1400多家，萎縮幅度超過一半。 北京的情況也差不多。今年4月，在北京米其林指南中3年蟬聯一星的義大利餐廳Opera BOMBANA停業；北京人均消費3000元、北歐餐廳Refer也歇業。 今年上半年餐飲業不容樂觀。北京市統計局網站公布的數據顯示：2024年1-6月餐飲業營業收入年減2.9%，營業成本年減1%，利潤總額年減88.8%。 數據顯示，截至2024年6月30日，中國餐飲相關企業新註冊量達到134.6萬家，而註銷、吊銷量也達到105.6萬家，接近2023年全年吊銷、註銷的餐飲企業總量。 第一財經引述上海菜餐廳老闆王明說，高級餐飲不一定比大眾餐飲更容易賺錢，雖然他們的人均消費很高，但是可能客流量很少，而且租金不便宜，人員薪資更貴。為了保證體驗感，他們的利潤就可能不一定特別好。 高級餐飲還有一部分來自高級飯店。報導指出，今年以來雖然親子家庭客人和整體旅遊市場復甦，但商務客人有所減少，這也使得高級餐廳的生意明顯下滑。 還有行業人士說，「不是米其林吃不起，而是別的店更有性價比」。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式