教宗抵达印度尼西亚 开启历史性的亚太之行

罗马天主教教宗方济各(Pope Francis)星期二(9月3日)中午抵达印度尼西亚，预计停留至9月6日。他希望他此行能够鼓励印尼天主教社群，并庆祝这个拥有世界上最多穆斯林人口国家的宗教和谐。这是方济各亚太四国之旅的首站，也是他任内最长的一次旅行。 教宗星期一(9月2日)下午离开罗马，开启为期12天的亚洲和大洋洲之旅，他将访问印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡。 考虑到夜班航班和长途旅行的艰辛，教宗计划星期二抵达雅加达后休息一日。不过，梵蒂冈表示，教宗星期二将在雅加达会见一群难民、移民和病人。 方济各一直倡议各宗教和谐共处。在印度尼西亚，天主教是官方承认的六大宗教之一，不过教徒占总人口不到3%、约800万人，而穆斯林占87%，为2.42亿人，其他还包括基督教新教、佛教、印度教和儒教。 星期四(9月5日)，方济各将在伊斯蒂克拉尔清真寺与六大宗教代表会面。伊斯蒂克拉尔清真寺是东南亚最大的清真寺，也是宗教共存的象征。 方济各还将与大伊玛目纳萨鲁丁·奥马尔(Nasaruddin Umar)一起参观连接清真寺和天主教大教堂的“友谊隧道”。最近几天，天主教徒们热情地在教堂内与教皇的真人大小纸板合影留念。 方济各将与大伊玛目签署一份联合声明，重点关注与冲突和暴力蔓延的“非人化”问题，尤其是对妇女和儿童的影响；另一重点则是环境保护。 方济各将环境保护作为其教宗任期的标志，他经常利用访问强调需要保护上帝的创造，防止过度开发自然资源，并关怀那些受到气候变化和污染冲击的贫困人群。 此次访问的安保措施十分严密，当地部署了超过4000名执法人员。为迎接教宗，雅加达市中心的巨大广告牌上写着“欢迎教宗方济各”，政府还特别发行了纪念邮票。 “他是客人，我们会欢迎他，”64岁的退休公务员埃尔迪(Eldy)对美联社表示。他说：“他想参观我们的独立清真寺，没问题。” “这是一件大喜事，尤其对天主教徒而言，”50岁的家庭主妇伊丽莎白·达玛尼克(Elisabeth Damanik)在周日弥撒现场时说。“希望教宗的访问能在我们亲爱的国家建立宗教宽容。” 印尼宗教事务部发言人苏南托(Sunanto)表示，天主教会领袖教宗对印度尼西亚的访问表明该国宗教团体之间的和谐得到了保证。 促进宗教间对话 这是教宗第三次访问印度尼西亚，前两次访问分别是1970年的保禄六世(Pope Paul VI)和1989年的若望保禄二世(Pope John