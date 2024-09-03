美国以违反制裁为由扣押委内瑞拉总统使用的飞机

美国政府扣押了委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)使用的一架飞机，官员们称这架飞机是通过一家空壳公司非法购买后走私出美国的，并指称违反了制裁和出口管制法。 美国司法部星期一(9月2日)表示，这架达索猎鹰-900EX飞机在多米尼加共和国被扣押，并移交给佛罗里达州的联邦官员保管。 美国官员表示，这位委内瑞拉领导人的手下利用一家位于加勒比海的空壳公司来掩盖他们参与从佛罗里达州的一家公司购买这架飞机的行为，这架飞机当时价值1300万美元。这架飞机于2023年4月从美国经加勒比地区出口到委内瑞拉，该交易旨在规避禁止美国人与马杜罗政权进行商业交易的行政命令。 这架飞机在圣马力诺注册，被马杜罗广泛用于国外旅行，包括今年早些时候前往圭亚那和古巴的旅行。 “让这次扣押发出一个明确的信息：为了受制裁的委内瑞拉官员的利益而从美国非法购买的飞机，不能就这样溜之大吉了，”商务部负责出口执法的助理部长马修·阿克塞尔罗德(Matthew Axelrod)在一份声明中说。 美国有线电视新闻网(CNN) 首先报道了飞机被扣押的消息。 在宣布扣押行动的一个多月前，委内瑞拉人正前往投票站参加备受期待的总统选举，忠于执政党的选举当局宣布马杜罗获胜，但没有出示任何详细的结果来支持他们的说法。缺乏透明度招致了国际社会对马杜罗政府的谴责。 与此同时，反对派在全国范围内获得了超过80%的票数—被认为是结果的最终证明。该反对派系表示，这些文件显示，马杜罗以较大差距输给了前外交官埃德蒙多·冈萨雷斯(Edmundo Gonzalez)。 去年12月，正是这架飞机将几名在委内瑞拉被监禁多年的美国人运送到加勒比海的卡努安岛，在那里他们被与马杜罗的亲密盟友、因洗钱指控在美国入狱的商人亚历克斯·萨博(Alex Saab) 进行了交换。 今年3月，这架飞机与一架在委内瑞拉注册的飞机一起飞往多米尼加共和国，据信是进行维护，然后就再也没有离开过。 美国已制裁了55架在委内瑞拉注册的飞机，这些飞机属于国有石油巨头–委内瑞拉国家石油公司 (PDVSA)。 美国还悬赏1500万美元，以逮捕在纽约面临联邦贩毒指控的马杜罗。 星期一，委内瑞拉政府的中央新闻办公室没有立即回复美联社的置评请求。