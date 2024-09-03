数千名美国酒店员工在劳工节周末罢工

在星期一(9月2日)美国劳工节这一天，美国25家酒店的10000多名员工处在罢工状态。 他们选择在劳工节周末开始罢工，以壮大他们的声势。他们的诉求是提高工资、让工作了更为公平，并恢复COVID时期的削减的服务项目。 代表罢工的客房管理人员和其他酒店工作人员的工会UNITE HERE表示，巴尔的摩内港希尔顿酒店(Hilton Baltimore Inner Harbor)的200名员工是最新加入罢工的人。 近一半的罢工员工–5000–集中在夏威夷州的檀香山。波士顿、旧金山、西雅图、加利福尼亚州圣地亚哥和圣何塞也有数千名员工罢工。这场针对万豪(Marriott)、希尔顿(Hilton)和凯悦(Hyatt)酒店的罢工按计划将持续一到三天。 UNITE HERE表示，共有15000名员工投票批准了罢工，罢工可能很快就会蔓延到其他城市，包括康涅狄格州的纽黑文、加利福尼亚州奥克兰和罗德岛州的普罗维登斯。 工会主席格温·米尔斯(Gwen Mills)表示，罢工是长期斗争的一部分，目的是确保服务业工作人员获得与传统上由男性主导的行业相向的足以维持家庭的薪酬。 “餐饮工作总体上被低估了，女性和少数族裔不成比例地从事这项工作并非巧合，”米尔斯说。 加入工会的客房管理人员希望恢复大型连锁酒店的每日自动房间清洁服务，他们表示，他们背负着难以管理的工作量，或者在许多情况下，他们的工作时间减少和收入下降。许多酒店在新冠病毒大流行期间削减了服务，并且从未恢复过。 但酒店方面表示，客人不再要求每天打扫房间和其他的一些服务。 凯悦美洲区劳资关系主管迈克尔·德安杰洛 (Michael D'Angelo)星期一在一份声明中表示，该连锁店已制定应急计划，以尽量减少罢工对酒店运营的影响。 “我们感到失望的是，UNITE HERE选择罢工，而凯悦仍然愿意谈判，”