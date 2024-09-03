台风 “珊珊”猛烈来袭 中国游客体验日中救灾差异

今年的10号台风 “珊珊”，8月28日起在日本九州登陆，带来暴雨、强风和巨浪。这场缓慢移动的风暴席卷整个日本列岛，使日本多个地区发生大规模洪水和山体滑坡，民众日常生活面临重大威胁，迄今为止已经造成7人死亡和上百人受伤。 不过，日本政府和民众仍冷静对待台风来袭，给来自中国的游客带来深刻印象。观察人士指出，中日两国对待灾害的逻辑，似乎有不同的“文化差异”：中国专讲“感人故事”，日本注重“防灾措施”。 日本共同社9月1日报导，“珊珊”于当日中午在日本近海降为热带低压，而受到台风和潮湿空气等影响，日本列岛各地出现创纪录的雨量，暴风和浸水造成的住宅受损达到一千户以上。 据日本气象厅称，自8月下旬起，包含台风期间，日本静冈县和宫崎县降雨超过900毫米，三重县和德岛县超过700毫米，爱知县、高知县、大分县和鹿儿岛县，本次也都降雨逾600毫米，而神奈川县和熊本县则超过500毫米。 此外，由于台风 “珊珊”移动缓慢，笼罩日本的时间长达3至5天，这也增加了长期降雨和洪水的风险，导致日本交通网络、企业和其他基本服务瘫痪。往来东京与大阪间的日本运输大动脉“东海道新干线”中断超过三天，直到9月2日才全面恢复行驶。 不顾天灾频传 中国游客仍热爱日本旅游 虽然今年日本天灾频传，但日本国家旅游局（JNTO）公布的最新数据显示，今年7月的访日外国游客人数达到329万2500人，创下了单月历史新高。其中，来自中国大陆的人数最多，达到了77万6500人，同比增长147.8%。 中国大陆跃居访日外国游客人数的第一位，是自2022年10月日本在疫情后放宽口岸管理以来首次。这也显示，虽然中日之间存在大量争议、中国仍然禁止进口来自日本的水产品，但是这一切并未影响中国游客访日的热情。官方统计数字显示，来自中国大陆的访日游客正在呈现恢复态势。 而对于这次在日本遭受台风影响的中国游客来说，“珊珊”提供了一个意想不到的机会，让他们有机会亲眼目睹日本政府和民众如何应对自然灾害。近年来，中国当局因应对自然灾害不力而备受批评，许多情况下都是因为管理不善而导致民众遭受巨大苦难。透过观察日本的做法，中国游客表示从中了解到了有效备灾和应对策略的宝贵经验。 在上海一所学校担任的教师、曾多次赴日旅游的张可告诉美国之音，日本防灾做得不错，“这个是大家一直都知道的”。 虽然因为台风、加上先前的地震，而临时取消了一家人赴日本九州旅游的行程，并获得了全额的机票和住宿退款，但张可还是表示对日本的防灾印象深刻。 张可说，其实中国大陆有一些网络平台，无论是Bilibil（俗称B站）等影音网站、或是一些个人的博客等，人们常常会谈到日本的防灾经验，而且普遍认为，日本的防灾准备整体来说“还是不错的”。而有关亲身经验方面，他解释，“我觉得未来可能就是说，如果有越来越多的人到日本旅游，那他们就更有机会看到这方面的东西。”跟中国很多地方的情形形成鲜明对照。 不只是防备台风 日本第二大城市大阪9月3日举行地震和海啸的年度防灾演练，有880万人参与。大阪府在当地时间周二15时00分起，在大阪各地一并举行训练。除了模拟地震发生、也会演练海啸时的避难措施。政府还安排在当地时间15时3分，发布地区邮件和紧急速报邮件。 根据日本大阪府政府公告的演练资讯，这项演练的目的在于让人们明白，“发生地震时，首先要进行保护自身安全的行动”，以及 “摇晃停止后，要做好预防海啸的准备”。 曾在中国留学多年、专攻环境政策的日本国际问题研究所（JIIA）研究员饭岛佑美告诉美国之音，日本是一个灾害多发的国家，根据以往的灾害经验，日本高度重视备灾工作，“即提前做好准备，在发生灾害时将损失降到最低”。