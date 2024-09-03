【快報完整版】美國人質遇害 拜登批以色列「做的不夠」 【新唐人北京時間2024年09月03日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。 今天是美東時間9月2日，星期一 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：長春傳殺警奪槍大案 大量武警出動；美國人質遇害 拜登批評以色列「做的不夠」；丹麥首相：歐洲必須減少對中技術依賴；預估巨額虧損 香港新世界集團股價暴跌；歷經最熱7月後 中國大部再遭最熱8月。 【長春傳殺警奪槍大案 大量武警出動】 9月2日，吉林長春傳出殺警奪槍大案，當局出動大量武警，並在多處架設狙擊手。 2日晚，網絡傳出多段視頻，拍攝自不同角度不同位置，顯示吉林長春紅旗街萬達文華公館C區，大批特警、武警、防暴車輛開赴現場，並在高樓和地面上安排了狙擊手。現場被封，很多民眾圍觀。 網上的消息眾說紛紜，基本一致的說法大致為，有業主與物業發生糾紛，物業報警，兩名年輕警察到場，一名被男業主持刀捅死，該男子並奪下警察的配槍開槍，另一名警察也被殺。也有稱，男業主劫持了兩名人質。 隨後，新唐人收到大陸讀者提供的對話截圖，提供了更為詳盡的信息。截圖文字顯示，事發地紅旗街建設南中東紅街小區二單元，有一名男業主，四五十歲，與業主發生爭執，持刀進入物業。物業隨後報警，警察聞訊趕來，嫌疑人同警察發生肢體衝突，持刀割去一警察的大動脈，搶走槍枝連開三槍，射擊二名警察，導致一死、一生死未卜。隨後嫌疑人持槍劫持了一名人質，在地下車庫同警方僵持了兩小時。剛聽到兩聲槍響，推測大概率是嫌疑人被倒地死亡。 留言文字還強調，嫌疑人「精神正常」、「穿著不錯」。不過，上述消息尚無法核實，新唐人將繼續關注。 近年來，中國經濟大幅衰退，房市低迷斷供、 飆升，裁員降薪不斷，民眾生活困苦，各種惡性事件乃至滅門慘案頻繁發生。 就在今年7月4日，遼寧瀋陽鐵西區一小區內發生一起無差別砍人事件，造成至少3死一傷。