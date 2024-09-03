【新唐人快報】預估巨額虧損 香港新世界集團股價暴跌 【新唐人北京時間2024年09月03日訊】香港主要房地產開發商「新世界發展有限公司」近日預估，截至6月底，其財政年度淨虧損高達200億港元（約26億美元）。週一（9月2日），其股價暴跌13%，收盤報6.83港元，創下21年來的新低。 該公司在8月30日提交的文件中表示，隨著今年利率持續上升以及人民幣貶值，預計將出現（淨）虧損。這反映了幾個因素：預期持續經營業務的核心經營利潤跌幅高達23%；公允價值及減值損失高達95億港元；出售一間附屬公司所產生的、另一項一次性非現金虧損83億港元。 在新世界做出全年虧損預估之際，其上半年已淨虧損74億港元。 新世界業務涵蓋住宅物業及商業項目，包括酒店及購物商場，也在中國大陸進行了廣泛投資。然而，中國大陸房地產持續低迷，香港房價也在7月份跌至約8年來的最低點。 據路透社分析，儘管香港尚未出現中國大陸地產開發商的重大債務違約事件，但由於住宅及商業物業市場疲弱，投資者擔心該行業流動資金減弱。 摩根大通表示，「對新世界發展而言，更重要的考慮因素並非盈利，而是資產負債表及再融資能力。」 高盛分析指，儘管新世界努力出售資產及回購永久債券，但預期的損失可能使新世界的淨負債比率，較去年12月，上升1.5個百分點至78.4%。 晨星股票分析師張峻菲表示，「在香港和中國內地房地產需求疲弱的情況下，該公司還面臨揮之不去的挑戰，這將對其財務狀況造成壓力。」 彭博社認為，新世界的困境，顯示出香港房地產市場面臨的嚴峻形勢，這是最新的跡象。該公司股價自2021年年中達到峰值以來，已下跌約80%。 《新唐人快報》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/09/02/a103910313.html