奢華酒店品牌啟動大型招募！ 台北嘉佩樂酒店首波開出近150職缺

臺北嘉佩樂酒店將於9月19日、20日在松菸北向製菸工廠舉辦首場公開活動「Career Day 招募日」，不僅為國際職業發展人才提供廣闊平台，更讓民眾親身體驗嘉佩樂的獨特魅力。 圖：臺北嘉佩樂酒店／提供 預計明（2025）年初開幕的奢華酒店品牌「臺北嘉佩樂酒店」，近期啟動大型招募。開放範圍涵蓋了客務、房務、餐飲、工程、行銷業務、SPA及健身中心等多個部門，近 150個職位，更將舉辦首場公開活動「Career Day招募日」！ 看好臺北的文化底蘊與現代都市魅力，成為亞洲的重要樞紐、與臺灣的國際經貿重鎮，並可望吸引全球旅客和商務人士，台灣首家嘉佩樂（Capella）品牌—— 臺北嘉佩樂酒店將於9月19日、20日在松菸北向製菸工廠舉辦首場公開活動「Career Day招募日」。此次活動，不僅為國際職業發展人才提供廣闊平台，更於松山文創園區打造品牌概念店，讓民眾親身體驗嘉佩樂的魅力。 臺北嘉佩樂酒店 「以人為本」打造具歸屬感和使命感的工作環境 為期兩天的「Career Day招募日」，旨在吸引各階層的酒店專業人才，無論是經驗豐富的管理者、或剛踏入職場的新鮮人，皆可在此找到合適的職位。本次招募涵蓋客務、房務、餐飲、工程、行銷業務、SPA及健身中心等多個部門，共開出近 150個職缺。其中，客務部與房務部將招聘從管理層到基層服務人員的各種職位；餐飲部則招募各廳經理及主廚，對中、西、日三大餐飲風格感興趣的人才千萬別錯過。SPA及健身中心則尋求具備專業技能的芳療師與健身教練，確保旅客享受卓越匠心的服務。 值得注意的是，臺北嘉佩樂酒店並將招募「嘉佩樂文旅官」（Capella Culturist），成為品牌獨有的職位，不僅要對臺灣豐富的人文歷史有著深入了解，更如同知識淵博的在地朋友，憑獨特的視角引領旅客探索臺北的隱藏魅力，創造超越期望的旅客故事。 臺北嘉佩樂酒店表示，將致力於打造積極向上的工作氛圍，為有志於在旅宿業中達到新高峰的人才提供廣闊的發展空間，人才將有機會接受富比士評鑑服務的專業培訓，深入掌握全球頂級服務標準。此外，通過姊妹酒店的支援訓練，人才能在多元環境中拓展視野，提升實戰經驗，接受更高的職業挑戰和成就。更提供豐富的福利，包括免費員工餐、年度健康檢查、優於勞基法的休假制度，以及嘉佩樂酒店集團的住房與餐飲優惠等。 嘉佩樂酒店集團人資副總裁Jacinta Soh表示：「我們致力於創造一個充滿活力、具有歸屬感和使命感的工作環境，透過國際化的管理團隊與專業培訓，為臺灣的人才市場注入新的活力，讓更多優秀人才成為主宰其職業生涯的能工巧匠。」