关于中非合作论坛峰会你需要知道的几件事

中国国家主席习近平星期四(9月5日)将出席第九届中非合作论坛峰会(FOCAC)开幕式并发布主旨讲话。分析人士预计他将在峰会上敦促聚集在北京的非洲国家领导人吸收更多中国商品，以换取贷款和投资承诺。 这场三年一度的中非合作论坛于星期三(9月4日)正式拉开帷幕，50个非洲国家的代表将在北京参加欢迎晚宴。论坛期间，与会领导人将就确定中非关系至2027年发展方向的合作文件进行谈判。峰会预计将于星期五(9月6日)闭幕。 根据波士顿大学全球发展政策中心的一项独立研究，2023年中国对非洲的贷款额达到46.1亿美元，这是自2016年以来首次按年计算增长。 中国的主张是什么？ 作为全球最大的双边贷款方，中国希望通过缩减投资组合并调整与发展中经济体的关系，来优化其对外合作战略。中方希望围绕习近平提出的“小而美”项目，优先发展中非合作，而不是以往的大规模基础设施项目。 在2021年达喀尔举行的上届峰会的讲话中，习近平仅提到过“基础设施”一次，当时他承诺支持十个项目，以改善非洲国家之间的互联互通。 分析人士预计，习近平星期四在峰会上将大谈其绿色技术的竞争力、技术转让计划和更多中非人员交流。不过，美国和欧洲认为，中国此举是为其绿色技术产能过剩寻找买家。 此外，中国还可能承诺增加通过信贷额度向非洲国家的中央银行和企业提供的资金，以及支持发展数字金融和电子支付系统。中国在上届峰会上承诺提供100亿美元贷款。 非洲代表想要什么？ 非洲领导人将在《中非合作论坛—北京行动计划(2025-2027年)》中寻求更快的融资解决方案，以应对非洲大陆日益严重的债务危机。他们并希望在达喀尔提出的新的创造就业的投资承诺和保证项目将会如期完成。 南非总统星期一(9月2日)对习近平表示，他希望缩小南非对中国的贸易逆差。这是几乎所有非洲国家都有的共同愿望。非洲领导人们希望北京方面能为其国家的农产品和自然资源出口提供更优惠的条件。 此外，非洲代表还将寻求确保中国兑现2021年峰会上承诺的购买价值3000亿美元非洲商品的协议。 分析人士指出，中国严格的植物检疫市场准入要求，阻碍了非洲食品出口商进入拥有14亿消费者的中国市场。 本周，非洲领导人还与中国企业会面，鼓励中企在非洲国家建立制造中心，帮助当地工业提升到价值链的更高层级。 在北京发生了什么？ 星期二(9月3日)，中国外交部长和商务部长在北京钓鱼台国宾馆会见与会代表，开始讨论两份文件—“2024-2027年行动计划”和上次达喀尔峰会落实情况报告。 这两份文件将在星期五峰会结束时最终确定，并由所有代表签署。 今年的论坛是新冠病毒疫情发生以来首次线下峰会。上届达喀尔峰会主要以线上方式进行。自上届论坛以来，非洲和中国的谈判团队每年至少举行两次会议，但面对面会议为领导人们提供了亲自参与谈判的机会。 中非领导人还借此机会举行了各种双边会晤。据中国官方媒体报道，峰会前几天，习近平在北京人民大会堂已会晤了20多位非洲国家总统。 （本文依据了路透社的报道。）