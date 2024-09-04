麗晶之夜業績拚連6年創高 吳偉正：疫後消費不減反增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北4日電）麗晶之夜將登場，台北晶華酒店總經理吳偉正預估，黃金週檔期業績年增5%至10%，目標破10億元，挑戰第6年創高，顯示解封後國內高階消費力不減反增，除受惠飯店資源整合商場的獨特模式，國際客回流也是主因。 晶華旗下商場麗晶精品今天晚間將舉辦年度指標活動「麗晶之夜」，預計上演集結5大國際珠寶品牌、展演總價達新台幣4.5億元的珠寶腕錶秀，邀請年度消費VIP貴賓與會。 台北晶華酒店董事總經理吳偉正今天受訪時表示，今年麗晶之夜黃金週檔期業績預估年增5%至10%，目標突破新台幣10億元，主要受惠新品牌和精品價格貢獻。 麗晶商場去年全年業績約70億元，年增20%，比疫情前成長3倍，今年截至目前已有5%的成長，全年希望達到5%到10%的業績成長。 吳偉正透露，麗晶之夜檔期從2019年開始到2023年，已經連5年創新高，今年業績預估將是第6年創新高，除了疫情期間內需爆發，挹注業績衝高，解封過後的消費力不減反增更是難能可貴，他分析主要有兩大原因。 第一，飯店資源整合商場的獨特商業模式，台北晶華酒店有飯店資源，和一般的百貨商場不同，疫情前，麗晶商場就積極調整餐飲比重，提高人流，打造「樓上是政商名流，樓下是太太和第二代消費」的狀況，而疫後消費力不墜，則來自商品獨特性和場地隱密性，更勝於匯率價錢等利空因素影響，加上晶華也是IHG集團成員，擁有全球6000家飯店會員挹注的商機。 他表示，麗晶業績持續創高，反映高階消費力市場強勁，且疫情前，通常是年長消費客群，近幾年出現不少年輕客群的數位訂單。 第二，疫情後，國際客回流復甦，台北晶華酒店疫情前的占比就是台灣2成、外籍客8成，其中有4成是日本人，疫情後台灣人大約3成，外籍客約7成，其中日本人3成，還未恢復以往水準，疫情後有出現來自美國常駐台灣的風電、半導體相關的專案人員，還有韓國商務客成長，占比已達10%。整體而言，疫後國際客差不多恢復至過往水準，但組合不太一樣。 他也指出，台北晶華酒店前3季營運都很好，目前住房率約8成，看好第4季住宿和餐飲旺季會雙雙挹注商機。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 此外，針對明年最低工資從月薪2萬7470元調漲至2萬8590元，吳偉正表示，晶華酒店員工薪資當然都高於基本薪資，疫情期間也有針對個人表現加薪，未來也會著重個人表現與部門調薪。 至於服務業缺工狀況，他表示，這一直是產業的大問題，但晶華缺工比例並不構成營運問題，且缺口有縮小，來自外籍生的挹注，新南向的學生就超過百名，上個月進用超過14個國籍的外籍生。（編輯：張均懋）1130904