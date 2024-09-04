日星妻夫木聰代言台灣觀光 推薦台式早餐、釣蝦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者汪淑芬台北4日電）交通部觀光署今天公布邀請日本男神妻夫木聰，擔任2024-2025年度日本市場台灣觀光形象代言人，妻夫木聰推薦日本民眾來台灣旅行體驗台式早餐、庶民娛樂釣蝦。 觀光署下午舉行日本市場台灣觀光代言人媒體見面會，被喻為日本國民男神的妻夫木聰首次擔任台灣觀光日本市場代言人，觀光署長周永暉親自送上觀光署的喔熊及嗨熊表示歡迎之意。 妻夫木聰在記者會上說，他來台灣超過10次，想住在台灣，因為每次來，台灣朋友都會以溫暖方式歡迎他。他感到很榮幸為台灣觀光代言，盼傳達更多台灣的魅力。 主持人問妻夫木聰會推薦日本旅客來台灣最棒的體驗是什麼，妻夫木聰說，他在旅行中最重視的是美食，每次來台灣都擔心變胖。他推薦日本旅客來台灣一定要品嚐當地民眾吃的美食，這次他就嚐到了期待已久的台式早餐，另外他認為與當地人交流也是很療癒的事。 妻夫木聰也提到這次來台到許多地方拍攝影片，在阿里山採茶、製茶並在山上品茶，讓他印象深刻。另外他還親自駕船在日月潭欣賞令人驚喜的湖光美景，並在宜蘭體驗釣蝦，享受庶民娛樂。 周永暉說，他也是妻夫木聰的粉絲，這次妻夫木聰來台除了體驗美食，也選擇體驗釣蝦。日本是台灣觀光非常重要的市場，只要3小時內的飛行時間就能到達，希望經由妻夫木聰代言，讓日本來台旅客盡速恢復到疫情前約200萬人次。 根據觀光署統計，今年截至8月底，日本旅客來台人數約80萬人次。 周永暉也說，今年在日本市場搭配主題推廣，例如日月潭的煙火、阿里山的森林鐵道，還有米其林美食等。 周永暉坦言，受匯率影響，今年日本旅客來台人數較少，但大該應該要有信心，現在往日本的航班也一直在恢復，如高雄到熊本也正跟航空公司協調中。 觀光署發布新聞稿，妻夫木聰日前專程來台6天5夜，拍攝台灣觀光宣傳影片，親自深入走訪台灣各地，足跡踏遍台灣北、中、南、東各地，探索台灣獨特人文與自然風景。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 觀光署說，去年在COVID-19疫情後，觀光署鎖定日本20至39歲年輕女性為目標，以「嗶嗶嗶嗶！台灣！來趟充滿好奇心的旅程吧！」作為主要訴求，推出後受到許多好評，也吸引許多年輕人來台觀光。 觀光署說，今年為了全面刺激日本旅客出發來台灣的行動力，邀請妻夫木聰代言，並延續「嗶嗶嗶嗶！台灣！」為主軸搭配「したいことぜんぶ！你想體驗的事物都在這裡」，除了鞏固原主力客群外，也加強對日本20至39歲男性及40歲以上的男女宣傳行銷。（編輯：張雅淨）1130904