北市赴星國推運動觀光 李銘順讚台像第二個家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）台北市觀傳局長王秋冬等人訪星推廣「運動」觀光，盼吸引更多新加坡民眾赴台旅遊，並邀請演員李銘順擔任形象大使。李銘順表示，台灣就像他的第二個家一樣親切，近年特別喜歡到台北河濱公園騎腳踏車。 台北市政府秘書長李泰興、觀光傳播局長王秋冬等人率團訪問新加坡，並於今天中午舉辦 「Tap into Taipei」記者會，吉祥物「熊讚」熱舞炒熱氣氛，活動也邀請新加坡演員李銘順擔任形象大使，邀請民眾赴台旅遊。 同場出席活動的駐新加坡代表童振源致詞時表示，去年新加坡到台灣旅遊人數達46萬3893人，是全世界唯一到台灣人數超過疫情前的國家。 他說，新加坡旅客赴台人次持續攀升，且多數新加坡人到台灣都會到台北，期盼越來越多新加坡民眾造訪台灣、重遊寶島，探索新景點、新美食。 活動現場吸引新加坡媒體與會，李泰興表示，台北是充滿活力的城市，舉辦眾多國際運動賽事，例如台北馬拉松等活動，不僅是運動愛好者的聚集地，也是挑戰自我的最佳舞台，透過大型賽事舉辦、選手培訓及全民運動，希望提供所有運動愛好者與旅客，深入探索這座多元文化城市的機會。 王秋冬分享，喜歡爬山的新加坡民眾可到台北近郊登山，挑戰「台北大縱走」，未來台北將設立更多運動場所，藉此讓旅客感受台北是個「運動城市」。 經常到台灣工作、旅遊的李銘順則說，「到台灣一定要吃」，最喜愛臭豆腐，台灣就像他的第二個家一樣親切，近年特別喜歡到台北河濱公園騎腳踏車，可以在休閒時間一邊運動一邊放鬆，非常愜意。 此外，觀傳局指出，此次前往新加坡國家體育場、考察夜間觀光設施，並拜會新加坡全國旅行社協會（NATAS）相關單位，邀請旅行業者包裝台北行程。 觀傳局補充，2025雙北世界壯年運動會將於明年5月17至30日登場，在台北、新北、宜蘭、桃園、新竹等縣市場館競賽，邀請全球旅客和運動愛好者參與。（編輯：唐佩君）1130904 台北市觀傳局訪新加坡推廣「運動」觀光，盼吸引更多新加坡民眾赴台旅遊，駐新加坡代表童振源表示，期盼越來越多新加坡民眾造訪台灣、重遊寶島，探索新景點、新美食。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年9月4日