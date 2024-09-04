财新PMI显示中国8月份服务业活动扩张放缓

星期三(9月4日)发布的一项私营部门调查显示，尽管迎来夏季旅游高峰，但中国8月份服务业活动增长放缓，业内一些企业因担心成本上升而裁员。 财新/标普全球服务业采购经理指数(Caixin/S&P Global service PMI)从7月份的52.1下滑至8月份的51.6。50为区分扩张与收缩的枯荣分界线。 新业务指数仍保持在50以上，延续了自2023年1月以来的扩张趋势，但增速较7月有所放缓。 然而，出口业务量加速增长。受访企业表示，海外客户对旅游业的兴趣支持了业务的更快增长。 中国国务院办公厅星期二(9月3日)发布了《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，该《意见》提到了包括促进专业人才跨境流动和增强国际运输服务能力。 财新/标普的调查显示，8月份中国商业乐观程度已攀升至5月份以来的最高水平，但它仍低于一系列调查的平均水平。 中国国家统计局上星期六(8月31日)发布的非制造业商务活动指数调查显示，8月份服务业活动恢复扩张，其前景乐观。 然而，新业务的增长并未带来更多的就业机会。根据财新/标普的调查，就业人数在7月份上升后，8月份出现下降。受访企业表示，裁员的原因是为了降低成本。 平均投入价格持续上涨，成本通胀率加速至2023年6月以来的最高水平。 相比之下，8月份销售价格录得七个月来首次下跌，且降幅为2022年4月以来最大。有证据表明，竞争加剧导致服务提供商不得不降价并提供折扣，以支持销售业绩。 8月份财新/标普综合PMI为51.2，与7月持平。该指数同时追踪服务业和制造业。新调查显示8月制造业产出增长加快被服务业扩张放缓所抵消。 随着制造业者为了保持竞争力而调降产品价格、消费者勒紧裤腰带、与低迷的房地产行业未能出现明显反弹，中国经济面临着日益加剧的挑战以及外部地缘政治不确定性的影响。 花旗分析师在星期二的一份报告中指出，8月中国经济受到天气冲击和需求疲软的双重打击。该报告还指出，中国政府2024年设定在“5%左右”的经济增长目标可能面临风险。 此前，财新星期一(9月2日)发布的中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.4，较7月回升0.6个百分点，重回扩张区间。 该调查显示8月中国制造业景气度有所改善，不过，新出口订单出现八个月以来的首次下降；整体而言，中国制造商8月份的信心虽有所提升、达到自今年5月以来的最高水平，但仍低于长期平均水平。这一趋势随着圣诞商品发货高峰开始，加剧人们对中国制造业前景的担忧。 （本文依据了路透社的报道。）