前纽约州长助理孙雯被控非法充当中国政府代理人，被告首度出庭辩称无罪

纽约州长凯西·霍楚尔(Kathy Hochul)的一名前助理孙雯(Linda Sun)星期二(9月3日)被指控在未披露的情况下充当中国政府的代理人。她和身为同案被告的丈夫胡骁(Chris Hu)当天在法院首次过堂期间宣称无罪。 孙雯曾任霍尔楚州长的副幕僚长。联邦检察官在星期二公布的声明中说，一份起诉书当天被公布，她被控充当外国代理人而未披露、签证欺诈、偷渡外国人和串谋洗钱。 孙雯10多年前被纽约州的行政部聘用，在这段时间里在几个州政府机构担任过职务。2023年，在她据称的非法行为被发现后，孙雯被解除了聘用关系。 她被指控在为纽约州政府工作期间充当中华人民共和国政府和中国共产党的代理人。 孙雯“从来也没有登记为外国代理人，”联邦检察官说。检方还说，孙雯“积极隐瞒她在中华人民共和国政府和中共代表的命令、要求或指示下所采取的行动”。 孙雯和丈夫胡骁星期二在他们位于长岛的住所被逮捕。 当天下午，孙雯和胡骁在位于布鲁克林的纽约东区联邦地区法院首次出庭。他们在传讯审期间宣布将做无罪抗辩，并将交保获释。孙雯被禁止与中华人民共和国领事馆和使团进行任何联系。 她的辩护律师贾罗德·舍费尔(Jarrod Schaeffer)说：“我们盼望着在法庭处理这些指控。可以理解的是，我的委托人因为提起这些指控而感到难过。” 除了串谋从事银行诈骗和滥用身份证明之外，胡骁还面临洗钱指控。 联邦检察官布里昂•皮斯(Breon Peace)说，孙雯在担任霍楚尔州长的副幕僚长期间，与她的丈夫“实际上是在为中国政府和中共谋取利益。” “这些非法活动为被告的家人带来了数百万美元的财富，”皮斯说。 官员们说，根据指控，孙雯在同时为纽约州政府和中国工作期间，成功地阻止了台湾政府官员接触纽约州高层官员。 根据指称，她还修改了纽约州高层官员就中华人民共和国和中共所重视的问题所发表的信息。据称，她还未经恰当授权而为中国政府官员获取了纽约州文告。 其他针对孙雯的指控包括企图为一名纽约州政治人物访问中国提供便利，并为来访的中国政府代表团安排与纽约州政府官员的会面。 孙雯和胡骁通过为中国工作获得了丰厚的经济回报，包括为胡骁在中国的商业活动促成数百万美元的交易、旅行福利、推广一位家庭密友的生意以及为孙雯的表弟在中国提供就业机会。检察官称，这些好处还包括一位中国政府官员的私厨烹制的南京盐水鸭，送给了孙雯的父母。