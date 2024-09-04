香港民主党提施政报告建议 呼吁当局让社会各界畅所欲言

香港特首李家超即将在10月发表任内第3份施政报告，并且展开公众咨询，最近多个政党及团体陆续发表施政报告建议。 香港民主党星期日召开记者会，发表多项施政布告建议，在目前香港经济反弹乏力、市道低迷、消费疲弱的情况下，呼吁当局保留香港作为“国际都会”的特点，包括保障人权自由，捍卫法治，确保资讯流通、社会开放多元，让不同政治、经济、社会立场人士都可以畅所欲言，消除社会上紧绷的气氛，有助提振消费意欲和吸引长途旅客。 在改善经济方面，罗健熙表示，香港疫后经济反弹乏力，零售及饮食业经营困难，大批市民离港旅游，令本地消费持续疲弱。今年8月香港总商会进行的中小企业问卷调查结果亦显示，77%的香港中小企业业务状况，仍未回复至疫情前水平，其中39.2%预期今年营业额将进一步减少，企业同时面对资金周转困难的情况。 罗健熙表示，根据破产管理署公布的7月份破产数字，破产申请总数为780宗，按年上升超过17%。当局最新公布的零售业总销货额亦再次录得跌幅，反映新增中国大陆自由行城市已没法如以往“万试万灵”的效果。而且香港本地不少有消费力的港人已移民海外，余下有消费力的市民，不少都会选择等待外游旅行时才花钱。 让各界畅所欲言提振消费 罗健熙认为，香港社会气氛长期持续压抑，在香港生活不开心，也是市民选择减少本地消费的原因，政府必须正视这些问题，他又呼吁当局广开言路，让社会不同意见的声音畅所欲言，消除社会上紧绷的气氛，有助提振消费意欲。 罗健熙说：“市民不是完全没有钱的，你见到一些市民仍然是继续去旅行，然后在去旅行的时候花很多钱，为什么他们会选择去旅行花钱，而不是留在香港花钱，这个我想亦都跟我们留在香港的时间，那个社会气氛是有一个关系，所以一个开放的社会气氛，一个真的让香港继续做一个国际大都会，令我们是可以大家畅所欲言、大家整个气氛没那么绷紧的时间，我相信对于消费市道，大家消费的心情，我相信都是会有帮助的。” 积极保留香港“国际都会”的特点 针对政制及人权状况，罗健熙呼吁港府积极保留香港作为“国际都会”的特点，包括保障人权自由，捍卫法治，确保资讯流通、政府透明问责等各方面；确保社会开放多元，让不同想法理念的人士可互相辩论切磋，激发社会创造力和正面气氛，亦令公权力得到制衡。 罗健熙表示，当局今年已经完成有关中国国家安全的《基本法》23条立法，他认为亦应该尽快落实《基本法》第45条，普选特首及第68条普选立法会的目标，并在各级选举加强市民代表性，以及提升市民的政治效能感及参与感。并且关注在囚人士情况，包括处理监狱环境炎热及严寒等问题，保障在囚人士于被监禁时的身体健康。 政治新闻自由与吸引长途旅客息息相关 至于如何吸引海外旅客，尤其是长途旅客到香港旅游、消费，民主党中委吴永辉表示，其实与香港的政治问题、新闻自由等息息相关。 吴永辉说：“我们(香港)想吸引多些长途的旅客，你要令到香港同很多世界所谓国际城市，有这些开放、外面的人他觉得是他享受到这些自由，我特别讲到这个互联网的自由，即是他觉得很舒服，无论做生意、无论来旅游，他觉得开心就会来，是要去这样看这件事情。” 吴永辉表示，上海有很多条件都比香港优胜，但是香港始终是中国唯一的国际金融中心，他认为主要的关键就是香港跟上海不同，香港有一国两制，而且过往几十年来，香港政府的包容性都比较大，他呼吁当局保持这些特色及优势。 吴永辉说：“就是几十年来香港政府对异见人士是包容的，甚至是有互动的，即是说是不是会不见民主党﹖不只民主党，其实很多不同意见的人以前政府都是会见的，在政府不同的委任方面，很多都不是亲政府或者'爱国人士'，都有不同意见的人士都会参与政府这些委任或者服务的工作，这些加上新闻自由，都是香港很重要的、这么多年来管治做出来，而是令到在经济上面，国际以及我们国家(中国)都视香港为一个国际金融中心，有这样的特色才可以做出来的。” 呼吁当局广纳意见 过去几年特首施政报告咨询都没有与任何民主派政党及组织会面，罗健熙表示，民主党今年抱持最大的希望，也一直认为政府行使公权力的时候，应该广泛吸纳不同意见。 罗健熙说：“我想特别在一些现在社会里面，一些跟政府不是一致的声音，我觉得这件事情政府是更加有责任去听，但是究竟政府怎样做我们就没办法去估计了，会不会突然间说今年跟你们(民主党)见面吧，我们都不敢讲，但是我想我们的做法是做好自己那部份，我们继续去将这个意见写好，并且我们都继续去约见他(政务司司长)，他接不接受我们的约见就由他们去决定了。”